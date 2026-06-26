Sénégal-Irak : les Lions devant à la pause grâce à une tête d’Abdoulaye Seck déviée par Habib Diarra


Sénégal-Irak : les Lions devant à la pause grâce à une tête d’Abdoulaye Seck déviée par Habib Diarra
Le Sénégal mène à la mi-temps face à l’Irak sur le score de 1-0. Les Lions ont rapidement pris l’avantage après une action sur corner. Abdoulaye Seck a placé une tête vers le but, mais le ballon a été touché ou effleuré par Habib Diarra avant de finir au fond des filets. Le but est donc considéré comme étant celui d’Habib Diarra.
 
Une ouverture du score rapide pour les Lions
 
Le Sénégal a parfaitement débuté la rencontre. Dès la 4e minute, les Lions ont trouvé la faille sur corner. Sur l’action, Abdoulaye Seck a repris le ballon de la tête, mais sa tentative a été touchée ou effleurée par Habib Diarra, qui est finalement considéré comme l’auteur du but.
 
Cette réalisation rapide a permis au Sénégal de prendre les devants et de mener 1-0 dès les premières minutes. Après cette ouverture du score, les Sénégalais ont continué à mettre la pression sur la défense irakienne. Les Lions ont tenté de profiter de leur bonne entame, mais les Irakiens ont résisté et sont restés dans le match.
 
La VAR intervient après une faute sur Sadio Mané
 
À la 11e minute, la rencontre a connu un moment important avec l’intervention de la VAR. L’arbitre a consulté les images après une faute commise sur Sadio Mané par le défenseur irakien Rabine, numéro 2.
 
Après vérification, l’arbitre a finalement sanctionné le joueur irakien. Sur le coup franc qui a suivi, Sadio Mané s’est chargé de la tentative, mais le gardien irakien est bien intervenu pour intercepter le ballon.
 
Le Sénégal garde son avantage jusqu’à la pause
 
À la 38e minute, le Sénégal comptait deux tirs cadrés contre zéro pour l’Irak. Malgré cet avantage statistique et une meilleure présence offensive, la rencontre est restée plus ou moins équilibrée.
 
Les Irakiens ont tenté de revenir au score en fin de première période, mais sans parvenir à inquiéter réellement les Lions. Même durant les neuf minutes de temps additionnel accordées avant la pause, le score n’a pas évolué.
 
À la mi-temps, le Sénégal mène donc 1-0 face à l’Irak, grâce à un but attribué à Habib Diarra après une déviation sur une tête d’Abdoulaye Seck.
 
Autres articles
Vendredi 26 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sénégal-Irak : Pape Gueye s’offre un doublé et enfonce l’Irak 4-0

Sénégal-Irak : Pape Gueye s’offre un doublé et enfonce l’Irak 4-0 - 26/06/2026

Sénégal-Irak : Pape Gueye marque un bijou et porte le score à 3-0

Sénégal-Irak : Pape Gueye marque un bijou et porte le score à 3-0 - 26/06/2026

Sénégal-Irak : Ismaïla Sarr double la mise après une passe lumineuse de Lamine Camara(2-0)

Sénégal-Irak : Ismaïla Sarr double la mise après une passe lumineuse de Lamine Camara(2-0) - 26/06/2026

Sénégal-Irak : Abdoulaye Seck lance parfaitement les Lions dès la 4e minute (1-0 )

Sénégal-Irak : Abdoulaye Seck lance parfaitement les Lions dès la 4e minute (1-0 ) - 26/06/2026

Coupe du monde 2026: revivez la qualification historique de la Côte d'Ivoire contre Curaçao

Coupe du monde 2026: revivez la qualification historique de la Côte d'Ivoire contre Curaçao - 25/06/2026

La Suède s’entraîne dans un stade avec... une tribune effondrée

La Suède s’entraîne dans un stade avec... une tribune effondrée - 25/06/2026

Un exploit XXL: l’Équateur et ses Belgicains renversent l’Allemagne, la Côte d’Ivoire prolonge l’aventure

Un exploit XXL: l’Équateur et ses Belgicains renversent l’Allemagne, la Côte d’Ivoire prolonge l’aventure - 25/06/2026

Coupe du monde 2026 : À la veille d’Irak-Sénégal, Pape Thiaw promet une équipe « affamée » de victoire

Coupe du monde 2026 : À la veille d’Irak-Sénégal, Pape Thiaw promet une équipe « affamée » de victoire - 25/06/2026

Mondial FIBA 2027 : Tacko Fall arrive, Brancou Badio attendu, Boissy toujours surveillé…Desagana Diop sonne la mobilisation générale et prévient les Lions, « on n’a plus droit à l’erreur »

Mondial FIBA 2027 : Tacko Fall arrive, Brancou Badio attendu, Boissy toujours surveillé…Desagana Diop sonne la mobilisation générale et prévient les Lions, « on n’a plus droit à l’erreur » - 25/06/2026

Coupe du monde 2026: l’Afrique du Sud arrache une qualification historique et jouera face au Canada en 16es

Coupe du monde 2026: l’Afrique du Sud arrache une qualification historique et jouera face au Canada en 16es - 25/06/2026

Affaire « Diodio Baabel » : l’actrice condamnée à deux ans de prison dont deux mois ferme, ses coprévenus relaxés

Affaire « Diodio Baabel » : l’actrice condamnée à deux ans de prison dont deux mois ferme, ses coprévenus relaxés - 25/06/2026

Ordre national du Lion : Awadi et Duggy Tee élevés au grade d’officier

Ordre national du Lion : Awadi et Duggy Tee élevés au grade d’officier - 25/06/2026

SODAV : 677 millions FCFA collectés et plus de 429 millions redistribués aux ayants droit en 2025

SODAV : 677 millions FCFA collectés et plus de 429 millions redistribués aux ayants droit en 2025 - 24/06/2026

FOOTBALL - Lettre ouverte à Kalidou Koulibaly et à Idrissa Gana Gueye : Hommage à deux lions au cœur immortel. (Mamadou Moustapha Mbaye - Journaliste DakarActu)

FOOTBALL - Lettre ouverte à Kalidou Koulibaly et à Idrissa Gana Gueye : Hommage à deux lions au cœur immortel. (Mamadou Moustapha Mbaye - Journaliste DakarActu) - 24/06/2026

Mondial 2026: « Édouard Mendy blessé au genou est incertain pour la suite du Mondial » (FSF)

Mondial 2026: « Édouard Mendy blessé au genou est incertain pour la suite du Mondial » (FSF) - 24/06/2026

JOJ Dakar 2026 – Cécile Faye : « Aucun Sénégalais ne doit dire qu'il n'a pas été associé aux JOJ... »

JOJ Dakar 2026 – Cécile Faye : « Aucun Sénégalais ne doit dire qu'il n'a pas été associé aux JOJ... » - 23/06/2026

Réaction de Sadio Mané après la défaite contre la Norvège : « On a encore une petite chance... »

Réaction de Sadio Mané après la défaite contre la Norvège : « On a encore une petite chance... » - 23/06/2026

Idrissa Gana Gueye : « Rien n’est encore fini. Il faut faire ce qu’il faut pour le dernier match... »

Idrissa Gana Gueye : « Rien n’est encore fini. Il faut faire ce qu’il faut pour le dernier match... » - 23/06/2026

Réaction après la défaite des lions : « Je pense que j’ai fait beaucoup d’erreurs » (Kalidou Koulibaly)

Réaction après la défaite des lions : « Je pense que j’ai fait beaucoup d’erreurs » (Kalidou Koulibaly) - 23/06/2026

Birame Souleye Diop saisit la DSC : une plainte contre X pour fausses nouvelles et diffamation

Birame Souleye Diop saisit la DSC : une plainte contre X pour fausses nouvelles et diffamation - 23/06/2026

Norvège vs Sénégal : Haaland, Ødegaard et Sørloth conduisent le onze norvégien

Norvège vs Sénégal : Haaland, Ødegaard et Sørloth conduisent le onze norvégien - 22/06/2026

Norvège vs Sénégal : Pape Thiaw mise sur la continuité pour le match de la dernière chance, l'erreur est interdite

Norvège vs Sénégal : Pape Thiaw mise sur la continuité pour le match de la dernière chance, l'erreur est interdite - 22/06/2026

Pape Thiaw ou le respect dû aux compétences locales

Pape Thiaw ou le respect dû aux compétences locales - 22/06/2026

Pape Thiaw à la veille du match contre les Vikings : « Il n’y aura pas de plan anti-Haaland, il y aura un plan anti-Norvège »

Pape Thiaw à la veille du match contre les Vikings : « Il n’y aura pas de plan anti-Haaland, il y aura un plan anti-Norvège » - 21/06/2026

Mondial 2026 : primes impayées, contrat en suspens et polémique sur l’intendance… les Lions perturbés avant un match décisif

Mondial 2026 : primes impayées, contrat en suspens et polémique sur l’intendance… les Lions perturbés avant un match décisif - 20/06/2026

« Reug Reug 15 jours la préparé Boy Niang … » : Leyti Sène fait des révélations.

« Reug Reug 15 jours la préparé Boy Niang … » : Leyti Sène fait des révélations. - 19/06/2026

Reug Reug, vainqueur de Boy Niang 2 : Leyti Sène revient sur le long parcours ayant mené à ce choc

Reug Reug, vainqueur de Boy Niang 2 : Leyti Sène revient sur le long parcours ayant mené à ce choc - 19/06/2026

Leyti Sène sans filtre sur la face cachée de Reug Reug : « Lima gëna marké ci moom... »

Leyti Sène sans filtre sur la face cachée de Reug Reug : « Lima gëna marké ci moom... » - 19/06/2026

L’agent de Reug Reug, Leyti Sène, se confie sur sa première rencontre avec le vainqueur de Boy Niang

L’agent de Reug Reug, Leyti Sène, se confie sur sa première rencontre avec le vainqueur de Boy Niang - 19/06/2026

Combat Franc Reug Reug: L'agent de Reug Reug donne son avis

Combat Franc Reug Reug: L'agent de Reug Reug donne son avis - 19/06/2026

RSS Syndication