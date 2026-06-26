Sénégal-Irak : les Lions devant à la pause grâce à une tête d’Abdoulaye Seck déviée par Habib Diarra

Le Sénégal mène à la mi-temps face à l’Irak sur le score de 1-0. Les Lions ont rapidement pris l’avantage après une action sur corner. Abdoulaye Seck a placé une tête vers le but, mais le ballon a été touché ou effleuré par Habib Diarra avant de finir au fond des filets. Le but est donc considéré comme étant celui d’Habib Diarra.



Une ouverture du score rapide pour les Lions



Le Sénégal a parfaitement débuté la rencontre. Dès la 4e minute, les Lions ont trouvé la faille sur corner. Sur l’action, Abdoulaye Seck a repris le ballon de la tête, mais sa tentative a été touchée ou effleurée par Habib Diarra, qui est finalement considéré comme l’auteur du but.



Cette réalisation rapide a permis au Sénégal de prendre les devants et de mener 1-0 dès les premières minutes. Après cette ouverture du score, les Sénégalais ont continué à mettre la pression sur la défense irakienne. Les Lions ont tenté de profiter de leur bonne entame, mais les Irakiens ont résisté et sont restés dans le match.



La VAR intervient après une faute sur Sadio Mané



À la 11e minute, la rencontre a connu un moment important avec l’intervention de la VAR. L’arbitre a consulté les images après une faute commise sur Sadio Mané par le défenseur irakien Rabine, numéro 2.



Après vérification, l’arbitre a finalement sanctionné le joueur irakien. Sur le coup franc qui a suivi, Sadio Mané s’est chargé de la tentative, mais le gardien irakien est bien intervenu pour intercepter le ballon.



Le Sénégal garde son avantage jusqu’à la pause



À la 38e minute, le Sénégal comptait deux tirs cadrés contre zéro pour l’Irak. Malgré cet avantage statistique et une meilleure présence offensive, la rencontre est restée plus ou moins équilibrée.



Les Irakiens ont tenté de revenir au score en fin de première période, mais sans parvenir à inquiéter réellement les Lions. Même durant les neuf minutes de temps additionnel accordées avant la pause, le score n’a pas évolué.



À la mi-temps, le Sénégal mène donc 1-0 face à l’Irak, grâce à un but attribué à Habib Diarra après une déviation sur une tête d’Abdoulaye Seck.

