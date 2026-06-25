Coupe du monde 2026 : À la veille d’Irak-Sénégal, Pape Thiaw promet une équipe « affamée » de victoire

À la veille du dernier match de poule contre l’Irak, vendredi à Toronto, le sélectionneur national Pape Thiaw a reconnu, en conférence de presse, l’amertume de la défaite face à la Norvège, tout en assurant que son équipe avait digéré ce revers et abordait cette rencontre décisive avec détermination. « C’est vrai que la défaite contre la Norvège était vraiment amère. On avait bien préparé ce match pour aller chercher un résultat positif et malheureusement, on a perdu ce match », a-t-il déclaré. Le technicien a toutefois tenu à tourner la page : « Maintenant, on a digéré et l’équipe a faim d’aller chercher la victoire pour le match de demain. »



Pape Thiaw a par ailleurs rappelé les exigences particulières d’une compétition mondiale. « On connaît l’intensité qu’exige une Coupe du monde, ce n’est pas du tout facile », a-t-il insisté, avant de revenir sur les difficultés rencontrées par les Lions de la Teranga face aux Norvégiens : « À un moment, l’équipe subissait. »



Le sélectionneur a également évoqué la situation de certains joueurs en manque de rythme, qui a justifié ses choix tactiques en cours de match : « Pour les joueurs qui manquent de temps de jeu, c’est sûr que c’est plus difficile pour eux. Quand on a vu cela, on a opéré les changements. »



Le Sénégal, accroché à ses espoirs de qualification après deux défaites concédées contre la France et la Norvège, n’a d’autre choix que la victoire face à des Irakiens déjà éliminés sur le plan sportif.