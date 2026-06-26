Sénégal-Irak : Pape Gueye s’offre un doublé et enfonce l’Irak 4-0

Déjà auteur d’un superbe but quelques minutes après son entrée en jeu, Pape Gueye a encore frappé face à l’Irak. À la 70e minute, le milieu sénégalais a inscrit le quatrième but des Lions d’une frappe puissante qui n’a laissé aucune chance au gardien irakien.



Le Sénégal avait parfaitement lancé la rencontre en ouvrant le score dès la 4e minute sur corner. Les Lions ont ensuite maintenu la pression, même si les Irakiens ont longtemps tenté de résister dans un match plus ou moins équilibré en première période.



Après une pause atteinte sur le score de 1-0, les Sénégalais sont revenus avec plus d’ambition en seconde période. Malgré quelques déchets dans la finition, Ismaïla Sarr a fini par faire le break à la 55e minute, bien servi par Lamine Camara.



Quelques instants plus tard, les changements opérés par le banc sénégalais ont rapidement porté leurs fruits. Entré en jeu aux côtés de Jackson et Pathé Ciss, Pape Gueye s’est illustré dès la 58e minute avec une frappe lointaine en pleine lucarne pour inscrire le troisième but du Sénégal.



Après une pause hydratation imposée par la forte chaleur, les Lions ont repris leur marche en avant. Et Pape Gueye, encore lui, a signé un nouveau bijou à la 70e minute. D’un tir très puissant, le milieu sénégalais a trompé le portier irakien, impuissant sur cette tentative.



Ce doublé express de Pape Gueye confirme la domination sénégalaise en seconde période. Plus tranchants, plus efficaces et toujours portés vers l’avant, les Lions ont continué à mettre la pression sur la défense irakienne. À la 74e minute, Sadio Mané a même trouvé le poteau, tout proche d’aggraver encore le score.



Avec ce quatrième but, le Sénégal mène désormais 4-0 face à l’Irak et déroule dans une seconde période maîtrisée.