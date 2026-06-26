Sénégal-Irak : Abdoulaye Seck lance parfaitement les Lions dès la 4e minute (1-0 )

Le Sénégal a idéalement entamé son match face à l’Irak. Dès les premières minutes de la rencontre, les Lions de la Teranga ont rapidement pris les devants grâce à Abdoulaye Seck.
Sur un corner bien exécuté, le défenseur sénégalais a trouvé le chemin des filets à la 4e minute de jeu, permettant au Sénégal de mener 1-0 très tôt dans cette partie. Une ouverture du score qui récompense le bon début de match des Lions, visiblement déterminés à imposer leur rythme dès l’entame.
Ce but rapide donne un avantage précieux à l’équipe nationale du Sénégal, qui peut désormais gérer la suite de la rencontre avec plus de sérénité tout en cherchant à creuser l’écart face à une formation irakienne déjà mise sous pression.
Grâce à cette réalisation d’Abdoulaye Seck, le Sénégal démarre fort et envoie un signal clair dans ce match contre l’Irak.
Sur un corner bien exécuté, le défenseur sénégalais a trouvé le chemin des filets à la 4e minute de jeu, permettant au Sénégal de mener 1-0 très tôt dans cette partie. Une ouverture du score qui récompense le bon début de match des Lions, visiblement déterminés à imposer leur rythme dès l’entame.
Ce but rapide donne un avantage précieux à l’équipe nationale du Sénégal, qui peut désormais gérer la suite de la rencontre avec plus de sérénité tout en cherchant à creuser l’écart face à une formation irakienne déjà mise sous pression.
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