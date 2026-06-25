La Suède s’entraîne dans un stade avec... une tribune effondrée


La Suède s’entraîne dans un stade avec... une tribune effondrée

Entraînement insolite pour les Suédois

Moment inhabituel à l’entraînement de la Suède: une partie des tribunes du Toyota Stadium, utilisé comme camp de base par la sélection pendant la Coupe du monde, s’est effondrée avant le début de la séance. 

Aucun joueur ni membre du staff n’a été blessé et l’équipe de Graham Potter a finalement pu s’entraîner normalement malgré cet incident survenu en marge des travaux de rénovation du stade.

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