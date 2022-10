Semaine de la santé de la mère et de l'enfant : "26 décès maternels et 239 décès néonataux enregistrés en 2021 dans la région de Kaffrine"(Gouverneur)

La semaine de la santé, de la mère et de l'enfant a été célébrée ce week-end dans la région de Kaffrine.

Le thème de cette année porte sur "L'élimination des décès évitables des mères et des enfants". Il a été évoqué au cours de cette cérémonie, les nombreux efforts fournis par l'État favorisant ainsi une tendance à la baisse des taux de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile".