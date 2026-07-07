Détournement de mineure à Bambey :Le mécanicien S. Niang surpris en pleine action par le père de sa copine mineure

Une relation découverte par le père de l’adolescente



L’affaire jugée à Diourbel met en cause S. Niang, mécanicien de motos domicilié à Ndondol, dans le département de Bambey. Il comparaissait pour des faits impliquant une adolescente de 16 ans, K. Maïga, élève en classe de cinquième.



Selon L’Observateur, les faits se sont révélés lors de la fête de Pentecôte. Ce jour-là, l’adolescente quitte le domicile familial avec son sac. Son père, intrigué, lui demande de rebrousser chemin, estimant qu’il s’agit d’un jour férié.



La jeune fille affirme alors devoir participer à des cours de rattrapage. Peu convaincu, son père charge son petit frère de la suivre.



Une plainte déposée à la gendarmerie



Les soupçons du père se confirment lorsque l’adolescente rejoint S. Niang. Selon les éléments rapportés par L’Observateur, elle se serait enfermée avec lui dans sa chambre.



Lorsque le père arrive sur les lieux, il frappe à la porte, mais les deux refusent d’ouvrir. Il finit par défoncer la porte et découvre sa fille en compagnie du mécanicien.



Blessée après la scène, l’adolescente est conduite dans un centre de santé. Le lendemain, son père dépose plainte à la Brigade de gendarmerie de Bambey.



Le prévenu reconnaît la relation



Au cours de l’enquête, l’adolescente déclare avoir entretenu une relation avec S. Niang depuis plus de deux ans. Le prévenu confirme ses déclarations, tout en précisant qu’il souhaitait la prendre comme seconde épouse.



La mère de la jeune fille affirme avoir été approchée à deux reprises par le mécanicien et ses proches pour sceller une union, mais elle indique avoir refusé.



Devant le tribunal, les deux concernés ont réitéré leurs déclarations et affirmé leur attachement. S. Niang a toutefois déclaré n’avoir connu l’âge de l’adolescente que récemment.



Le parquet réclamait six mois ferme



La partie civile, représentée par le père de la mineure, a réclamé 100 000 FCFA de dommages et intérêts. Le procureur a requis six mois de prison ferme pour détournement de mineure.



L’avocat du prévenu a plaidé la clémence, demandant au tribunal de tenir compte du contexte de l’affaire et des déclarations des deux concernés.



Le tribunal a finalement écarté le délit d’attentat à la pudeur, mais a reconnu S. Niang coupable de détournement de mineure.



Quatre mois ferme et des dommages et intérêts



S. Niang a été condamné à quatre mois de prison ferme. Il devra également payer 100 000 FCFA de dommages et intérêts.



Selon L’Observateur, ce verdict met un terme judiciaire à une histoire présentée comme une relation amoureuse, mais que la loi sanctionne en raison de l’âge de la jeune fille.