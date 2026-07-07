De la plainte pour violence conjugale au proxénétisme présumé : l’affaire Idrissa Sakho prend une tournure explosive

Jugé devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, Idrissa Sakho a été condamné à deux ans de prison dont trois mois ferme. Selon Les Échos, l’affaire, initialement ouverte à la suite d’une plainte de son épouse pour violences et menaces, a pris une autre dimension après l’exploitation de son téléphone portable, où les enquêteurs disent avoir découvert des éléments liés à une activité de proxénétisme.


De la plainte pour violence conjugale au proxénétisme présumé : l’affaire Idrissa Sakho prend une tournure explosive
Une plainte conjugale à l’origine du dossier
 
L’affaire Idrissa Sakho, jugée lundi 6 juillet 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, avait d’abord les allures d’un conflit conjugal. Son épouse, Ya Fatou Darboe, de nationalité gambienne comme lui, l’accusait de menaces, violences, voies de fait, coups et blessures volontaires sur conjoint ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 11 jours, ainsi que de destruction de biens mobiliers.
 
D’après Les Échos, la plaignante affirmait avoir subi de nombreuses violences durant sa vie de couple. Elle a même soutenu devant le tribunal avoir été battue alors qu’elle était enceinte de six mois. Pour appuyer ses accusations, elle a présenté un certificat médical, ainsi que des vidéos et images.
 
L’exploitation du téléphone change la nature de l’enquête
 
L’arrestation d’Idrissa Sakho a donné une nouvelle orientation au dossier. Selon le quotidien Les Échos, l’exploitation de son téléphone portable aurait permis aux enquêteurs de découvrir des vidéos obscènes, mais aussi des échanges qui laisseraient apparaître un rôle d’intermédiaire entre des hommes et des prostituées.
 
Le journal rapporte que l’enquête a permis d’établir que le prévenu proposait des prostituées à des clients en contrepartie de relations sexuelles tarifées. Les réquisitions ont notamment évoqué le cas d’une certaine Dior, présentée comme une fille de joie, qui aurait demandé à Idrissa Sakho de la laisser négocier directement avec les clients.
 
Un autre élément cité par Les Échos concerne un client surnommé “Diawara Malien”, qui aurait demandé des images de filles minces afin d’effectuer son choix. Selon les éléments évoqués à l’audience, Idrissa Sakho l’aurait conduit dans un appartement où se trouvaient plusieurs jeunes filles.
 
Le prévenu nie les accusations
 
À la barre, Idrissa Sakho a rejeté les accusations portées contre lui. Sur les faits de violences, de menaces, de voies de fait et de destruction de biens, il a affirmé n’avoir jamais battu son épouse de manière répétée. Il a reconnu une gifle, tout en soutenant que son épouse l’aurait poussé à bout.
 
Il a également contesté les accusations liées au proxénétisme. Concernant Dior, il a expliqué qu’il s’agissait d’une amie. Quant aux discussions portant sur des “filles minces”, il a admis avoir échangé une fois sur ce sujet, sans reconnaître une activité organisée d’entremise.
 
Mais selon Les Échos, les témoignages de voisins ont pesé contre lui. Ces derniers auraient affirmé que Ya Fatou Darboe était régulièrement battue par son époux.
 
La partie civile réclame 5 millions de francs CFA
 
L’avocat de l’épouse, Me Fadel Diack, a décrit une cliente vivant dans une insécurité totale avec son bébé de cinq mois. Il a réclamé 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts, en évoquant notamment la destruction du restaurant, du mobilier de l’appartement et d’un téléphone iPhone appartenant à sa cliente.
 
Le conseil de la partie civile a également demandé une interdiction de séjour sur le territoire national contre Idrissa Sakho, de nationalité gambienne.
 
Le parquet requiert une peine plus lourde
 
Le procureur, selon Les Échos, a retenu le statut d’“entremetteur” du mis en cause et requis une peine de deux ans de prison dont un an ferme, assortie d’une amende de 500 000 francs CFA pour l’ensemble des infractions poursuivies.
 
La défense, assurée par Me Ndèye Fatou Sarr, a de son côté contesté la solidité du certificat médical produit par la plaignante, en relevant qu’il aurait été établi trois jours après les faits. Elle a aussi soutenu que les témoins entendus avaient indiqué que l’épouse injuriait son client. L’avocate a demandé la relaxe et le rejet des demandes de réparation.
 
Trois mois ferme et 3 millions de dommages et intérêts
 
Au final, Idrissa Sakho a été reconnu coupable de tous les chefs de prévention. Le tribunal l’a condamné à deux ans de prison dont trois mois ferme. Pour les intérêts civils de son épouse, il devra lui verser 3 millions de francs CFA à titre de dédommagement.
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Mardi 7 Juillet 2026
Dakaractu



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