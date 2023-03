Sédhiou : Qui est Amadou Tidiane Bâ, parrain de l’hôpital régional ?

Le président de la République, Macky Sall, lors de la 3e journée de sa tournée économique, procédera à la réception de l’hôpital régional de Sédhiou qui porte le nom de l’illustre fils du terroir du Pakao, Amadou Tidiane Bâ. En prélude de l’inauguration de cette infrastructure sanitaire par le chef de l’Etat, Dakaractu s’intéresse au parcours et au profit de ce monsieur que le chef de l’Etat a tenu à rendre hommage.

Né le 27 septembre 1944 à Sédhiou, dans le sud du Sénégal, Amadou Tidiane Bâ a fait ses premières années d’études dans sa ville natale. Après ses années d’études qui ont précédé son baccalauréat obtenu à l’école William Ponty de Sébikotane en 1966, le jeune Amadou Tidiane Bâ intègre l’université Cheikh Anta Diop de Dakar où il décroche sa licence en sciences naturelles en 1970. Un an plus tard, il obtient une maîtrise en Sciences biologie végétale puis un doctorat de 3e cycle en 1974 à l’université de Paris.

A l’âge de 31 ans, Amadou Tidiane Bâ fait son « Come back » au pays de la Teranga en devenant, à l’université, assistant. Professeur titulaire de classe exceptionnelle, le scientifique sera porté à la tête du département de biologie animale à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar avant d’atterrir à l’institut des sciences de l’environnement. Sur le plan international, le Professeur Ba deviendra membre de l’académie des sciences et technologies de New York et président de l’association des botanistes de l’Afrique de l’Ouest.

L’homme du Sud va ensuite faire ses preuves dans l’architecture de l’Etat. C’est ainsi qu’il finira par entrer dans le gouvernement d’Abdoulaye Wade en 2009 en tant que ministre de l’Enseignement supérieur, des Universités, des Centres universitaires régionaux (CUR) et de la recherche scientifique après avoir été désigné par le libéral, premier recteur de l’université de Ziguinchor.

Le professeur Amadou Tidiane Bâ est également maire de Sédhiou en mars 2009 en remplacement du professeur Balla Moussa Daffé. Son décès le 13 septembre 2017, à l’âge de 73 ans, marquera le monde scientifique mais aussi celui politique qui se souviendra toujours de lui avec cet édifice sanitaire régional qui voit son nom y être gravé à jamais.