Sédhiou / Jean Pierre Senghor fait le mea-culpa de Benno : « Nous avons été nuls… »

Sas précédant dans l’histoire de cette région située au centre de la Casamance que l’opposition sénégalaise s’offre tous les sièges revenant à l’Assemblée nationale. Pour la coalition présidentielle à Sédhiou, c’est un échec lamentable et qui pourrait même être évité selon le ministre-conseiller Jean Pierre Senghor qui s’est confié dans ce nouveau numéro de « L’Entretien » de ce mercredi.

« Nous n’aurions jamais dû perdre Sédhiou. Nous avons très mal managé la coalition Benno Bokk Yakaar dans cette zone durant la préparation des élections législatives du mois de juillet dernier. J’avais proposé de procéder à une division stratégique dans les trois zones de la région afin d’éviter de se retrouver dans le même endroit, au même moment et pour dire la même chose », a rappelé le président du mouvement « Vision Sédhiou » qui regrette que les responsables de Benno aient lamentablement échoué dans la région. « Nous avons été nuls » avoue l’allié de Benno qui précise qu’il ne reste qu’à se retrousser les manches et montrer que les réalisations du président dans le Pakao et tout Sédhiou sont une réalité...