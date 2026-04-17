Sécurité, intégration et souveraineté : le CHEDS expose les défis structurels et les pistes de solutions pour l’Afrique


À la veille de la 10ème édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité, prévue au Centre international de conférences Abdou Diouf, les signaux d’alerte se multiplient. Dans un contexte mondial en profonde recomposition, marqué par la fin des équilibres traditionnels et l’émergence de nouvelles dynamiques géopolitiques, l’Afrique apparaît plus que jamais exposée. Pour Alphonse Diop, Conseiller parlementaire de classe exceptionnelle, les défis actuels, démographiques, environnementaux et sécuritaires, mettent en lumière des vulnérabilités structurelles, aggravées par des dépendances économiques, technologiques et stratégiques persistantes.

 

Au cœur des échanges, une redéfinition de la souveraineté s’impose. Loin d’un simple contrôle territorial, celle ci est désormais perçue comme la capacité des États africains à concevoir et porter leurs propres modèles de développement. Mais cette ambition se heurte à des réalités complexes, notamment la fragilisation des mécanismes d’intégration régionale et les recompositions d’alliances sur le continent. Des sujets sensibles tels que la souveraineté numérique, les transitions politiques ou encore la gestion des ressources naturelles seront au centre des débats, illustrant l’ampleur des enjeux à traiter.

 

Au delà des questions sécuritaires, le forum se distingue par sa dimension inclusive et prospective. Comme l’a souligné Maya Ndao Seck Sy,  Experte en sécurité urbaine, cette rencontre se veut à la fois un espace diplomatique, citoyen et stratégique, intégrant États, société civile, jeunes et partenaires internationaux. Pourtant, malgré cette richesse d’échanges, une interrogation persiste, l’Afrique saura-t-elle transformer ces réflexions en actions concrètes ? Car, comme le rappelle Jean Michel Seck, Conseiller du Président de l’ITOC sans une véritable intégration économique et politique, les ambitions d’unité et de souveraineté risquent de rester lettre morte.

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Vendredi 17 Avril 2026
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