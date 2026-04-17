Centenaire du Président Abdoulaye Wade : Bassirou Diomaye Faye reçoit une délégation du Parti démocratique sénégalais au Palais

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, ce vendredi 17 avril, une délégation du Parti démocratique sénégalais, conduite par Nafissatou Diallo, venue lui transmettre un message du président Abdoulaye Wade.



Cette audience s’inscrit dans le cadre des préparatifs du centenaire de l’ancien chef de l’État, figure majeure de la vie politique sénégalaise et africaine, a annoncé la Présidence de la République.



Dans une atmosphère empreinte de respect et de considération, le chef de l’État a exprimé l’affection particulière qu’il porte à Me Wade, saluant en lui un acteur clé de l’histoire politique du Sénégal. Il a notamment souligné que son parcours et son action ont largement contribué au rayonnement et au prestige du pays sur la scène internationale.



Au-delà de ses réalisations, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur l’héritage laissé par Abdoulaye Wade, estimant qu’il a su ouvrir aux Sénégalais un champ des possibles élargi, nourrissant une ambition collective et une confiance renouvelée en l’avenir.



Cette rencontre a ainsi été marquée par la reconnaissance d’un héritage politique et historique qui continue d’inspirer la nation.

