Le pétrole chute 10% avec l'annonce de la réouverture d'Ormuz

Les cours du pétrole plongent vendredi après l'annonce par l'Iran que le détroit d'Ormuz est entièrement ouvert pour la durée restante du cessez-le-feu avec les Etats-Unis.
Vers 13H10 GMT (15H10 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, perdait 10,42% à 89,03 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en mai, tombait de 11,11% à 84,17 dollars.
Vers 13H10 GMT (15H10 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, perdait 10,42% à 89,03 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en mai, tombait de 11,11% à 84,17 dollars.
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