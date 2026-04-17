Médina Yoro Foula- Nécrologie : le maire de Niaming, Chérif Boye, n’est plus

Le maire de la commune de Niaming, Chérif Boye, est décédé à la suite d’une longue maladie.



Sa disparition constitue une lourde perte pour sa commune, comme en témoignent de nombreux habitants, qui saluent unanimement son engagement au service des populations. Selon plusieurs témoignages, il n’a jamais ménagé ses efforts pour le développement local et le bien-être de ses administrés.



Homme de terrain, Chérif Boye laisse derrière lui l’image d’un élu dévoué et proche des citoyens.

