Autoroute de l’Avenir-Sébikotane : trafic fortement perturbé après un accident multiple sur l’axe vers Dakar

Un important ralentissement est observé ce jeudi 16 avril 2026, aux alentours de 14h45, à hauteur de la sortie de Sébikotane, sur l’axe de l’Autoroute de l’Avenir reliant Dakar à l’AIBD, dans le sens menant vers la capitale.



Selon les informations disponibles, plusieurs accidents se sont produits sur cette portion routière particulièrement fréquentée. Le bilan provisoire fait état d’une collision impliquant deux poids lourds, un véhicule de transport en commun ainsi que neuf véhicules légers.



L’incident a provoqué une forte perturbation de la circulation, avec un bouchon estimé à environ trois kilomètres. Sur place, les services d’intervention sont déployés afin de sécuriser la zone et de permettre un retour progressif à la normale. Les autorités appellent les usagers à la prudence et à la patience face à la dégradation du trafic.