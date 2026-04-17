Trump salue l'annonce de l'Iran sur l'ouverture du détroit d'Ormuz

Donald Trump a salué l'annonce vendredi par l'Iran que le détroit d'Ormuz serait entièrement ouvert à la navigation pendant le cessez-le-feu, un point clé des négociations entre Téhéran et Washington pour mettre un terme à la guerre.
"L'Iran vient juste d'annoncer que le détroit d'Iran (sic) était entièrement ouvert et prêt pour une traversée complète. Merci!", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social, dans un message entièrement en majuscules.
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