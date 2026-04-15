Culture - « Dou Bayi », La chanson qui réveille la force du collectif chez les adolescentes sénégalaises

Avec un hymne fédérateur interprété par l’artiste ASTAR, le programme SKY Girls Sénégal signe une sortie musicale qui met en lumière une génération de jeunes filles assumées et solidaires.







Elles s’appellent Awa, Fatou, Ndèye ou encore Coumba. Elles sont lycéennes, étudiantes ou jeunes actives, et elles ont une voix. Depuis quelques années, le mouvement SKY Girls Sénégal les accompagne pour renforcer leur confiance et leur pouvoir d’agir. Ce 11 avril 2026, cette énergie collective prend une nouvelle forme : celle d’une chanson, « Dou Bayi », portée par l’artiste ASTAR.







Derrière ce titre en wolof se dessine un véritable manifeste. « Dou Bayi » invite les adolescentes à s’affirmer, à refuser les pressions et à tracer leur propre chemin. Loin des morceaux formatés, l’hymne joue la carte de l’authenticité : des mélodies entraînantes, des paroles qui percutent, et une interprétation habitée par ASTAR, artiste locale sensible aux causes féminines.



Mais la vraie surprise vient du clip. Tourné avec les SKY Girls elles-mêmes, il montre des scènes de vie ordinaires devenues extraordinaires par la force du collectif : répétitions de danse improvisées, confidences entre amies, regards complices devant un miroir. Pas de mise en scène surjouée, juste une énergie brute et solaire. On y voit ces jeunes filles rire, hésiter, se relever, avancer ensemble.



« Ce n’est pas une chanson qu’on écoute seul dans sa chambre, c’est un morceau qu’on reprend à plusieurs, qu’on danse en groupe », résume une participante croisée lors de l’avant-première dakaroise. L’événement, qui réunissait adolescentes, créatrices de contenu et acteurs culturels, avait des airs de fête engagée.







Avec « Dou Bayi », SKY Girls Sénégal prouve que la musique peut être un levier d’émancipation. Et que quand les filles s’emparent du micro, elles changent la partition.

