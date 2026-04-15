Deepseek et Huawei : Comment la Chine s'affranchit de la tutelle technologique américaine ( Par Alioune BA )

Comment la Chine s'affranchit de la tutelle technologique américaine



En confiant l'accès exclusif à son nouveau modèle d'intelligence artificielle au géant chinois Huawei, Deepseek envoie un signal politique et industriel retentissant. Pékin ne se contente plus de rattraper son retard, il construit une alternative souveraine à l'écosystème numérique américain. Derrière une annonce qui ressemble à une simple décision commerciale se profile, en réalité, l'acte fondateur d'une guerre technologique dont les conséquences dépasseront largement les frontières de la Silicon Valley et de Zhongguancun.



Une exclusivité qui n'a rien d'anodin



Le 26 février 2026, l'agence Reuters révèle une information qui passe presque inaperçue dans le flot continu des actualités technologiques. Deepseek, le laboratoire d'intelligence artificielle chinois qui avait déjà secoué les marchés mondiaux avec ses précédents modèles, a refusé d'accorder à Nvidia et AMD un accès anticipé à son tout nouveau modèle, baptisé V4. À la place, c'est Huawei qui bénéficie de plusieurs semaines d'avance pour optimiser le modèle sur sa puce maison, l’Ascend 950PR. Une décision qui, en apparence technique, est en réalité profondément politique.



En effet, depuis 2022, les États-Unis avaient mis en place un régime de sanctions draconien visant à empêcher l'exportation de leurs puces les plus performantes vers la Chine. L'objectif était limpide, privée du hardware américain, la Chine ne serait plus en mesure d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle compétitifs au niveau mondial. Nvidia, dont les processeurs graphiques H100 et H200 font tourner l'essentiel de l'IA planétaire, se retrouvait au cœur de ce dispositif de containment technologique. Pendant trois ans, la stratégie a semblé porter ses fruits : les laboratoires chinois devaient composer avec des puces bridées, moins rapides, moins efficaces.



Mais la décision de Deepseek sonne comme un démenti cinglant à cette politique.



L’ASCEND 950PR : une ambition gravée dans le silicium



L’Ascend 950PR de Huawei n'est pas un produit de second rang. Fabriquée par le SMIC, le principal fondeur chinois de semi-conducteurs, cette puce revendique un procédé de fabrication équivalent à 5 nanomètres, un pétaflops de puissance de calcul brute et 112 gigaoctets de mémoire intégrée. Selon les benchmarks disponibles, ses performances se situeraient entre celles du H100 et du H200 de Nvidia, les deux références mondiales qui alimentent aujourd'hui la quasi-totalité des infrastructures d'intelligence artificielle à grande échelle.

Les industriels chinois ne s'y sont pas trompés. Alibaba, ByteDance et Tencent ont déjà passé commande. Des centaines de milliers d'unités. La demande a été si soudaine et si massive que les prix ont bondi de 20 % en quelques semaines. Huawei, pour sa part, vise la production d'1,6 million de puces Ascend d'ici la fin de l'année 2026. Ce chiffre, s'il est atteint, ne serait pas simplement une prouesse industrielle, il constituerait une rupture stratégique dans l'équilibre des forces mondiales en matière d'IA.



Pour bien comprendre l'ampleur de l'enjeu, il faut rappeler ce qu'est Deepseek V4. C’est un modèle d'un trillion de paramètres, multimodal, capable de traiter du texte, des images et de la vidéo. Sa particularité ? Il n'active que 37 milliards de paramètres à la fois, ce qui le rend considérablement plus économique à l'usage que ses concurrents occidentaux. Et selon des benchmarks qui ont fuité, ses performances se placeraient au niveau de Claude Opus et de GPT-5, les deux fleurons de l'intelligence artificielle américaine.



CUDA : La dernière forteresse américaine menacée



Au-delà du matériel, c'est la couche logicielle qui constitue peut-être le verrou le plus structurant de l'écosystème américain. Depuis près de vingt ans, CUDA (Compute Unified Device Architecture), la plateforme de développement propriétaire de Nvidia, est devenue la langue universelle dans laquelle sont écrits tous les modèles d'intelligence artificielle du monde. Chercheurs, ingénieurs, startups, grandes entreprises : personne n'a vraiment cherché à s'en affranchir, tant l'investissement nécessaire semblait disproportionné par rapport aux bénéfices attendus.



C'est précisément ce verrou que Deepseek est désormais en train de faire sauter. Le laboratoire chinois réécrit activement son code pour se passer de CUDA et fonctionner nativement sur les architectures de Huawei. Ce faisant, il ne fait pas que diversifier ses fournisseurs : il ouvre une brèche dans le monopole logiciel qui, jusqu'ici, garantissait à Nvidia une position dominante quasi inattaquable. Si CUDA cesse d'être la norme universelle, le dernier grand levier d'influence technologique que les États-Unis conservaient sur la filière IA mondiale pourrait être définitivement compromis.



La dynamique est d'autant plus préoccupante pour Washington que Deepseek n'agit pas en solitaire. Il est le catalyseur d'un mouvement plus large : la construction d'un écosystème IA intégralement chinois, du silicium au logiciel, de l'entraînement au déploiement.



L'effet boomerang des sanctions américaines



L'ironie de la situation n'échappe à personne dans les cercles d'analystes géopolitiques. Les sanctions américaines, conçues pour freiner l'essor technologique de la Chine, ont produit exactement l'effet inverse. En coupant Pékin de l'accès aux puces de Nvidia, Washington a forcé les acteurs chinois à investir massivement dans leurs propres capacités de production. Le SMIC a accéléré sa montée en gamme. Huawei a redoublé d'efforts sur ses puces Ascend. Les laboratoires d'IA ont appris à optimiser leurs modèles pour fonctionner avec des ressources plus contraintes, développant au passage des techniques d'efficacité que leurs concurrents américains, habitués à l'abondance computationnelle, n'avaient jamais eu besoin d'explorer.



Le résultat est paradoxal mais parfaitement logique. Le containment technologique est en train de devenir le meilleur programme d'incubation industrielle que Pékin n'ait jamais eu. À force de se voir privée des technologies américaines, la Chine a développé les siennes. Et aujourd'hui, ces technologies commencent à rivaliser avec celles qu'elles étaient censées ne jamais pouvoir approcher. Cette trajectoire soulève une question fondamentale pour les stratèges américains. Que faire lorsque la politique de l'endiguement produit exactement ce qu'elle cherchait à prévenir ? La réponse n'est pas simple, et les options disponibles se réduisent à mesure que l'écosystème chinois gagne en maturité.



Vers une fracture numérique mondiale



Ce qui se joue aujourd'hui avec Deepseek V4 et la puce Ascend 950PR de Huawei dépasse largement le cadre d'une simple compétition industrielle entre deux géants technologiques. C'est l'architecture même du monde numérique de demain qui est en train de se redessiner. Si deux écosystèmes IA rivaux, l'un américain, l'autre chinois, continuent de se développer en parallèle et en opposition, le monde entier devra choisir son camp. Et ce choix ne sera pas neutre.



Pour les entreprises, les gouvernements et les individus du reste du monde, cette bifurcation aura des conséquences concrètes : quels modèles utiliser ? Quelles puces acheter ? Quels standards adopter ? De quelle infrastructure dépendre ? Les questions d'interopérabilité, de sécurité, de souveraineté des données et d'accès aux innovations deviendront des enjeux géopolitiques de premier plan. La fracture numérique ne sera plus seulement celle qui sépare les pays connectés des pays non connectés, elle sera aussi celle qui divisera le monde en deux sphères technologiques incompatibles.



Au fond, le vrai enjeu n'est pas de savoir si Deepseek V4 est meilleur que GPT-5 ou si l’Ascend 950PR de Huawei peut rivaliser avec le H200 de Nvidia sur tel ou tel benchmark. Le vrai enjeu, c'est de savoir qui contrôlera les infrastructures cognitives de la planète dans vingt ans. Qui définira les normes, qui détiendra les brevets, qui orientera les valeurs encodées dans les systèmes d'intelligence artificielle qui, demain, assisteront les médecins, guideront les juges, entraîneront les soldats et informeront les citoyens.



La guerre technologique entre les États-Unis et la Chine est entrée dans une nouvelle phase. Elle ne se joue plus seulement dans les salles de conseil des géants de la Silicon Valley ou dans les couloirs du Congrès américain. Elle se joue dans chaque ligne de code réécrite pour contourner CUDA, dans chaque puce Ascend produite par le SMIC, dans chaque décision d'un laboratoire chinois de choisir Huawei plutôt que Nvidia. Et désormais, elle se joue aussi dans chaque abonnement à un service d'intelligence artificielle souscrit par des millions d'utilisateurs à travers le monde, souvent sans même en avoir conscience.



La domination technologique n'est plus une question abstraite réservée aux experts en géopolitique. Elle est devenue l'affaire de tous.

Alioune BA

Spécialiste en Ethique de l’IA

baalioune87@gmail.com