Un premier pétrolier sud-coréen contourne le détroit d'Ormuz par la mer Rouge

Un pétrole sud-coréen est passé par la mer Rouge, une première depuis le blocage du détroit d'Ormuz dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé Séoul vendredi.



La Corée du Sud, qui dépend largement des importations d'hydrocarbures, cherche à garantir ses approvisionnements depuis que les attaques américano-israéliennes contre l'Iran fin février ont entraîné la fermeture par Téhéran de l'accès au détroit d'Ormuz, également soumise depuis lundi à un blocus américain sur les navires en provenance ou à destination des ports iraniens.



Séoul avait annoncé ce mois-ci l'envoi de cinq navires battant le pavillon sud-coréen vers le port saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, pour établir des itinéraires alternatifs.



Le ministère sud-coréen des Affaires maritimes a signalé vendredi le "premier cas de transport de pétrole brut vers le pays (la Corée du Sud, NDLR) via la mer Rouge, un détour, depuis le blocus du détroit d'Ormuz".



Le président Lee Jae Myung a salué un "résultat précieux" et a remercié les marins, dans une publication sur X.



Kang Hoon-sik, chef de cabinet du président, avait déclaré mercredi que la Corée du Sud s'était assurée un approvisionnement jusqu'à la fin de l'année de 273 millions de barils de pétrole brut via des itinéraires ne comprenant pas le détroit bloqué.



Ce chiffre équivaut à plus de trois mois des besoins en ou noir du pays asiatique, sur la base des chiffres de l'an dernier, a précisé M. Kang.

