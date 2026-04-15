Marché de Potou : les producteurs d’oignon entre espoir et inquiétudes face à la concurrence


Marché de Potou : les producteurs d’oignon entre espoir et inquiétudes face à la concurrence
Dans la commune de Léona, au cœur de la zone des Niayes, la campagne de commercialisation de l’oignon bat son plein sur la plateforme de Potou. Selon Ibrahima Ka, jeune producteur, les perspectives de production sont importantes cette année, avec un volume attendu estimé entre 70 000 et 75 000 tonnes.

Depuis l’ouverture des ventes, plus de 46 250 tonnes ont déjà été écoulées, un chiffre qui témoigne du dynamisme du marché local. Cependant, cette performance est assombrie par des préoccupations grandissantes du côté des producteurs maraîchers.

Le principal sujet d’inquiétude reste le prix actuel de l’oignon, fixé à 160 FCFA le kilogramme, soit environ 4 000 FCFA le sac, un tarif plafonné jugé peu avantageux par de nombreux cultivateurs. Ces derniers dénoncent surtout une concurrence qu’ils qualifient de déloyale, liée à la présence des produits issus de l’agrobusiness sur le marché.

Face à cette situation, les producteurs saluent la décision des autorités sénégalaises, à travers le ministère du Commerce et de l’Industrie et l’Agence de régulation des marchés (ARM), d’interdire la vente des produits issus de l’agrobusiness entre le 15 avril et le 2 mai. Une mesure perçue comme un soulagement temporaire pour favoriser l’écoulement de la production locale.

Malgré cet engagement de l’État, les maraîchers de la zone des Niayes restent prudents. Ils expriment des craintes quant à l’effectivité du suivi de cette mesure sur le terrain, condition essentielle pour garantir une commercialisation équitable de leurs récoltes.

Par ailleurs, les producteurs ont également salué la mise à disposition de financements destinés au fonds de commercialisation des coopératives, un appui jugé crucial pour renforcer leur capacité à mieux gérer la mise en marché de leurs produits.
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Mercredi 15 Avril 2026
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