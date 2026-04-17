Fass : Un footballeur de 21 ans accusé de viol après une relation née deux jours plus tôt , deux versions s’affrontent

À Fass, une affaire mêlant relation intime récente, accusations graves et éléments contradictoires secoue les quartiers de Colobane et de la Médina. Un jeune footballeur de 21 ans, identifié sous les initiales M. Niang, a été placé en garde à vue pour viol présumé, à la suite d’une plainte déposée par une jeune femme, R.W. Guissé. Une enquête délicate est en cours pour établir les faits dans un contexte où les versions s’opposent frontalement.



Une rencontre récente, des accusations lourdes



Selon les éléments de la procédure, la plaignante affirme entretenir une relation avec le mis en cause depuis le 12 avril 2026. Le lendemain, elle accepte de le retrouver à son domicile à Colobane. Elle explique qu’il lui aurait ensuite proposé une sortie, sans préciser la destination.



La jeune femme indique avoir été conduite à Fass, dans une chambre meublée, où la situation aurait rapidement basculé. Elle accuse son partenaire d’avoir adopté un comportement insistant, marqué par des attouchements et des avances qu’elle dit avoir refusées. Elle affirme même lui avoir donné une gifle pour signifier son opposition.



Malgré cela, elle soutient avoir été contrainte à un rapport sexuel, évoquant un acte commis sans son consentement.



Des éléments médicaux et numériques au cœur de l’enquête



Après les faits présumés, la plaignante s’est rendue au commissariat pour déposer plainte. Une réquisition médicale a été effectuée au Centre hospitalier Abass Ndao.



Le rapport médical fait état d’une défloraison ancienne avec des lésions hyménéales anciennes. Toutefois, des analyses ont révélé la présence de spermatozoïdes immobiles, confirmant qu’un rapport sexuel récent a bien eu lieu.



De son côté, M. Niang reconnaît l’existence de relations sexuelles, mais affirme qu’elles étaient consenties.



L’enquête s’appuie également sur des échanges numériques. Des captures d’écran de conversations Snapchat, fournies par la plaignante, montreraient le mis en cause exprimant des regrets et reconnaissant avoir « fauté ». Des propos dont l’interprétation reste encore à déterminer par les enquêteurs.



Entre deux versions, la justice en quête de vérité



Face à ces éléments divergents, les autorités judiciaires doivent désormais établir les faits avec précision. La qualification pénale dépendra notamment de la capacité à démontrer l’absence ou non de consentement au moment des faits.



Le jeune homme a été placé en garde à vue et doit être présenté au parquet du Tribunal de Dakar.