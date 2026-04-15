FIARA 2026 - Le ministre Daouda Ngom affiche son ambition de révolution agricole

Aujourd’hui, le pays fait face à plusieurs difficultés; les rendements sont encore faibles, beaucoup de récoltes sont perdues après la production et les effets du climat compliquent le travail des agriculteurs. Pour y faire face, les autorités veulent encourager des solutions concrètes comme de meilleures semences, une gestion plus efficace de l’eau, l’utilisation du numérique et des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement. L’idée est de produire mieux, tout en protégeant la nature et la santé des populations.







Cette ambition s’inscrit dans la Vision Sénégal 2050, qui vise à construire un pays plus autonome et plus fort économiquement. Mais le défi reste important; il faudra passer des discours aux actions réelles sur le terrain. Pour réussir, le gouvernement devra travailler avec les agriculteurs, les chercheurs et les entreprises afin de trouver des solutions adaptées aux réalités du pays.

