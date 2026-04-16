Utilisation frauduleuse du réseau Sonatel: L'ex-technicien Abdou Lahat Lo prend 4 mois ferme

Abdou Lahat Lo, né le 12 janvier 2003 à Gossas, était poursuivi ce jeudi 16 avril 2026, devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel pour des faits d'utilisation frauduleuse du réseau de la Sonatel.







Technicien licencié il y'a deux ans par la Sonatel, Abdou Lahat Lo avait pris contact avec une cliente dont la Sonatel avait suspendu la connexion Wi-Fi pour défaut de paiement. Ayant lui-même effectué l'installation pour cette cliente au moment où il travaillait pour la Sonatel, il s'est fait remettre 25 mille francs pour le réabonnement.







Les mois qui ont suivi, Abdou Lahat Lo percevait 8000 Cfa auprès de la cliente en faisant croire à cette dernière qu'il reversait le montant à la Sonatel. Mais lorsqu'il a été aperçu en train de manipuler les poteaux, il a été dénoncé par la société qui a porté plainte.







Devant la barre, Abdou Lahat Lo a reconnu les faits et présenté ses plates excuses au tribunal. Selon lui, c'est seulement parce qu'il avait des problèmes à acheter des ordonnances qu'il a agi de la sorte.







"Les faits que le prévenu a reconnu, sont constants. Mais il y'a aussi le délit d'accès frauduleux dans un système informatique qui vient s'ajouter à celui d'utilisation d'un réseau informatique. Allouez un million de francs à la Sonatel. Les faits sont d'une extrême gravité parce qu'il s'agit bel et bien de détournement de fonds publics étant entendu que la Sonatel est une société nationale", a plaidé Me Adama Ndiaye commis par la Sonatel.







Pour sa part, le procureur Papa Khalil Fall a requis un an ferme contre Abdou Lahat Lo. "Le prévenu a avoué ici avoir rétabli une cliente que la Sonatel avait coupé le Wi-Fi pour non paiement. Aussi, il a encaissé 25 mille francs cfa pour rétablir le Wi-Fi frauduleusement", dira le procureur.







"En plus, ce prévenu qui a été licencié pour ces mêmes faits depuis plus d'un an, a encaissé d'autres sommes d'argent. Les faits sont constants. Pour la répression, je requiers qu'il soit condamné à un an ferme" a requis le représentant du ministère public.







Me Cheikh Ngom a plaidé la clémence du tribunal en fondant sa demande sur la qualité de délinquant primaire du prévenu. Délibérant séance tenante, le tribunal a reconnu Abdou Lahat Lo coupable et l'a condamné à 6 mois dont 4 ferme 500 mille francs cfa de dommages et intérêts à payer à la Sonatel

