Thiès: Signature d'une convention de partenariat entre la commune de Ngoundiane et l'Université Iba Der Thiam de Thiès( UIDT)

Une cérémonie de signature de convention a été paraphée ce jeudi entre la commune de Ngoundiane et l'Université Iba Der Thiam de Thiès.

En effet, la signature de cette convention cadre marque ainsi le début d'un partenariat fécond entre ce temple du savoir et la commune de Ngoundiane, dirigée par le maire Mbaye Dione. " Aujourd'hui, nous sommes à Ngoundiane pour la signature d'une convention de partenariat qui est intervenue très vite parce que nous étions à Ngoundiane il y a, à peine 2 semaines mais grâce à la diligence apportée par monsieur le maire, les services techniques ont pu travailler et ont pu s'accorder sur une convention cadre pour que l'Université Iba Der Thiam et la mairie de Ngoundiane se donnent la main pour le développement territorial[...]", a déclaré le Professeur Mamadou Babacar Ndiaye, recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès.

Avant de poursuivre. " Nous avons choisi de sortir de l'Université, de faire ce que nous appelons une université foraine, d'amener l'Université au plus près des populations[...]. Aujourd’hui, nous sommes très contents d'être à Ngoundiane pour faire profiter à la population des compétences et de l'expertise de l'université".

De son côté, le maire Mbaye Dione s'est félicité de ce partenariat qui, selon lui, sera très bénéfique pour les filles et fils de Ngoundiane. " Cette convention qui naturellement va concerner l'enseignement supérieur, nous pensons que les étudiants auraient plus intérêt à être orientés à l'Université Iba Der Thiam de Thiès, ou du moins même s'ils sont dans d'autres universités qu'ils aient l'opportunité de pouvoir venir faire des Masters ou d'autres diplômes qui sont accrédités au niveau de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Nous avons également discuté des questions sanitaires. Ngoundiane est dans le district de Khombole, il comporte 6 postes de santé où il y a des icp, des sages femmes, un personnel technique, nous avons besoin d'être accompagnés pour que ce personnel là puisse évoluer dans des conditions optimales pour rendre service aux populations", a-t-il informé.

L'édile local a aussi énuméré les autres points saillants de ce partenariat tels les questions environnementales, le diagnostic de l'unité de transformation de céréales qui est basée à Ngoundiane afin qu'elle soit beaucoup plus optimale et que ses produits soient davantage en phase avec les besoins du marché...