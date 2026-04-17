Lotissements illégaux au Sénégal : Le ministre tape du poing sur la table

C’est une décision forte qui risque de faire trembler plus d’un acteur du foncier. À travers une lettre-circulaire adressée aux gouverneurs de région, le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires a décidé de mettre un coup d’arrêt brutal aux lotissements irréguliers qui prolifèrent à travers le pays.
Dans ce document officiel signé par le ministre Moussa Bala Fofana, l’État reconnaît une situation préoccupante : des opérations de lotissement sont menées sans aucune autorisation préalable, en totale violation des textes en vigueur.
Tolérance zéro désormais
Le ministre rappelle avec fermeté que, conformément au Code de l’urbanisme, notamment les articles L273 et suivants, aucun lotissement ne peut être entrepris sans autorisation ministérielle préalable. Une règle manifestement ignorée dans plusieurs localités du pays.
Des mesures immédiates et sans appel
Face à ce qu’on peut qualifier de désordre foncier généralisé, les autorités ont décidé de passer à l’offensive :
Suspension immédiate de tous les projets de lotissement illégaux ; Implication directe des préfets et sous-préfets pour bloquer toute tentative de régularisation frauduleuse ; Avertissement clair aux maires, désormais exposés à des sanctions pénales en cas de complicité ; Mise en place d’un contrôle rigoureux et permanent sur l’ensemble du territoire.
Maires, promoteurs, intermédiaires… tous dans le viseur
Ce texte sonne comme un ultimatum pour certains élus locaux et acteurs du secteur immobilier, souvent accusés par les populations de fermer les yeux , voire de faciliter ces pratiques irrégulières.
Avec cette sortie musclée, l’État semble décidé à reprendre le contrôle du foncier, un secteur miné par les litiges, les spéculations et les conflits sociaux. Vers une vague de sanctions ?
La question est désormais sur toutes les lèvres : des têtes vont-elles tomber ?
Car derrière ces lotissements irréguliers, ce sont parfois des réseaux bien structurés qui opèrent en toute impunité.
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