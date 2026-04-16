Saly : "L'éthique doit précéder la compétence" Dr Massamba Guèye impose l’éthique comme boussole d’une génération en marche...


Saly : "L'éthique doit précéder la compétence" Dr Massamba Guèye impose l’éthique comme boussole d’une génération en marche...
À Saly, la célébration des 20 ans du groupe ISM (2006-2026) n’a pas été qu’un simple rendez-vous académique. Elle a pris des allures de moment de vérité, presque un appel à la conscience collective. Entre la graduation des promotions (USF, licences professionnelles, masters) et le lancement officiel des festivités du vingtième anniversaire, un nom a dominé les esprits : Massamba Guèye.

Dans une leçon inaugurale d’une rare intensité, placée sous le thème « Éthique et valeurs africaines dans la construction d’une identité professionnelle », le docteur Guèye n’a pas simplement parlé aux diplômés. Il les a interpellés. Mieux, il les a mis face à leurs responsabilités dans un Sénégal en quête de repères.

Devant une assistance marquée par la présence d’anciens (Alumni), parrains des 20 ans, et sous l’ombre symbolique de Alioune Badara Cissé, parrain de la promotion 2025, le message était clair : le diplôme ne vaut que par les valeurs qui l’accompagnent.
« L’éthique doit précéder la compétence », a martelé le Dr Guèye, dans un discours qui a résonné comme une alerte dans un contexte où les défis professionnels et sociétaux exigent plus que jamais intégrité et responsabilité.
 


Jeudi 16 Avril 2026
Dakaractu



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