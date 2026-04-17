[ Contribution] Nullité frappant la procédure contre Farba Ngom: Victoire et dégâts d’un dossier !

Le justiciable s’entend parfois dire de façon narquoise : « justice est rendue. Une décision judiciaire ne peut être commentée au risque d’outrager les juges… ». D’autres ajoutent avec une hypocrisie non feinte : « faisons confiance à la justice… » Ainsi tous ceux qui se trouvent lésés par des décisions de Justice n’ont que leurs yeux pour pleurer et le temps comme refuge, pour que l’oubli les aide à ravaler ces frustrations vécues avec une très grande amertume.



Nous sommes amenés, aujourd’hui, à évoquer cette question de justice, après avoir appris que tout l’argumentaire bâti dans l’affaire Farba Ngom s’est écroulé comme un château de cartes. Nous ne connaissons pas le camarade Farba Ngom. Nous avons intégré l’Alliance Pour la République en septembre 2025, alors qu’il était déjà incarcéré. Mais, nous mesurons son amertume, son dégoût et le degré de son mal face au traitement qui lui a été réservé. Ce qui a été ci-dessus mentionné, doit indubitablement traduire le sentiment qui habite le camarade Maire des Agnam.



Le journal l’Observateur nous apprend dans sa parution de ce 17 avril que la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a purement et simplement annulé l’ensemble de la procédure engagée contre Farba Ngom. Une décision lourde de conséquences, qui remet tout, en cause dans ce dossier. Les juges ont donné raison aux avocats du député-maire en invalidant tous les procès-verbaux de l’enquête préliminaire, ainsi que les réquisitoires du procureur de la République. En clair, toute la procédure judiciaire liée à cette affaire est frappée de nullité. Ceci est certes une victoire majeure pour Farba Ngom, incarcéré depuis février 2025, mais nous craignons tout de même qu’il garde, pour longtemps, les stigmates de cette dérive autoritaire de l’élite judiciaire. Une élite qui, pénétrée de sa puissance, administre, quelquefois une justice qui fait débat, au grand dam de notre démocratie.



La situation est quasi identique pour le camarade Pape Malick Ndour, interdit de se mouvoir au-delà des limites de son domicile, depuis plusieurs mois maintenant. Le Coordonnateur des Cadres Républicains, après avoir été entendu par le juge d’instruction du parquet financier, avait été placé sous bracelet électronique, à la suite de contestations sérieuses de la part de ses avocats. Auparavant, le Président du Conseil départemental de Guinguineo, très distingué à travers ses prises de parole et sa maîtrise des questions économiques, a fait l’objet d’intimidations de toutes sortes, de convocations à la police, à la gendarmerie… La question qu’on se pose est de savoir depuis quand, au Sénégal, un citoyen poursuivi pour les délits de détournement de deniers publics, pouvait être laissé chez lui, sans avoir versé une caution ? La tradition est de cautionner pour bénéficier d’une liberté provisoire, si l’on veut éviter la citadelle du silence.



Ces affaires Farba et Pape Malick entre autres dossiers d’anonymes concitoyens constituent pour nous, un bon prétexte pour apprécier l’évolution et le fonctionnement de la justice. Nous estimons qu’au Sénégal, les juridictions chargées d’appliquer le droit, comme l’élite qui y officient quotidiennement, peuvent être mis au service d’un système judiciaire efficace, d’un système d’équilibre des pouvoirs qui contribue ainsi à minimiser les risques d’abus et à assurer une certaine transparence dans l’administration de la justice. Nos cours et tribunaux doivent bénéficier de la crédibilité et de la légitimité qui s’avèrent indispensables pour assurer un fonctionnement adéquat du système judiciaire. D’autant que l’indépendance que garantit le principe de la séparation des pouvoirs qui est consacré par la Constitution se propose d’aider la Justice à assumer pleinement son rôle de contrepoids. Une chose reste cependant évidente : les pétitions de principe, les proclamations de foi ne suffisent pas à elles seules à garantir cette indépendance.



Pour asseoir, consolider et pérenniser l’indépendance de l’élite judiciaire, il s’avère indispensable de réduire la vulnérabilité des juges aux pressions extérieures, de procéder à leur nomination en se fondant sur la compétence, sur la réputation, l’impartialité et l’efficacité. L’insuffisance de moyens matériels, (téléphone, ordinateurs, pénurie de papier, incapacité de publier les décisions de justice, le manque d’argent pour assurer le fonctionnement quotidien et régulier des juridictions), sont autant de facteurs qui compliquent la mise en place d’une justice libre et indépendante. Ils ne constituent pas, cependant, des obstacles insurmontables. Il suffit qu’il y ait de la volonté politique. Car, les moyens dont la justice a besoin pour fonctionner ne sont pas au-dessus de la capacité de l’Etat. Enfin, la compétence des juges doit être renforcée, en matière de connaissance d’un ensemble de règles, de procédures, de principes constitutionnels, de normes internationales et de conventions imposant un cadre à l’action qui peut être entreprise pour mieux asseoir son pouvoir et son indépendance.





Alioune Badara COULIBALY

Porte-parole APR