Journée internationale des droits des femmes : l’Amicale des femmes de la LONASE magnifie le rôle des femmes en entreprise


Journée internationale des droits des femmes : l’Amicale des femmes de la LONASE magnifie le rôle des femmes en entreprise
La direction générale de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a servi de cadre, ce 17 avril 2026, à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, à l’initiative de l’Amicale des femmes de l’institution.

À cette occasion, d’anciennes travailleuses de l’entreprise ont été honorées par le Directeur général, en guise de reconnaissance pour leurs services rendus. La cérémonie, placée sous le thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles en entreprise », s’est tenue en présence du Directeur général, le Dr Toussaint Manga, de la présidente de l’Amicale, Seynabou Cissé, ainsi que de travailleurs et partenaires.

Dans son intervention, le Directeur général a salué une initiative qu’il juge pertinente, mettant en avant l’importance de créer des espaces de réflexion sur la place des femmes, notamment en milieu professionnel. Il a également rendu hommage au dynamisme de l’Amicale des femmes, qu’il considère comme l’une des structures les plus actives de l’entreprise.

Mr Toussaint Manga a par ailleurs insisté sur la forte présence féminine au sein de la LONASE. Selon lui, les femmes sont majoritaires aussi bien dans le personnel que dans le réseau des vendeurs, le seul segment restant dominé par les hommes étant celui des parieurs. Une configuration qui, à ses yeux, justifie de qualifier la LONASE d’« entreprise des femmes ».
 

Poursuivant son propos, il a établi un lien entre cette présence féminine et les performances de l’institution, affirmant que les résultats passés, présents et futurs reposent en grande partie sur l’engagement des femmes, qu’il décrit comme les piliers du fonctionnement et de la productivité de l’entreprise.

Le Directeur général a, en outre, réaffirmé la volonté de la direction de consolider cette dynamique, en garantissant aux femmes la place qui leur revient. Il a évoqué des critères fondés sur les compétences, le professionnalisme, le savoir-faire et le savoir-être, tout en se disant disposé à renforcer leur accès aux postes de responsabilité.

Il a renouvelé ses encouragements à l’Amicale des femmes, saluant une structure engagée dans des actions à fort impact, aussi bien en interne qu’au-delà de l’entreprise.
De son côté, la présidente de l’Amicale, Seynabou Cissé, a rappelé la portée symbolique et stratégique de cette journée, présentée comme un moment d’engagement collectif en faveur de l’égalité. Malgré son report, a-t-elle souligné, la célébration conserve toute sa pertinence dans un contexte où les enjeux liés aux droits des femmes restent d’actualité.

Elle a insisté sur la nécessité de promouvoir un cadre professionnel équitable et inclusif, estimant que l’autonomisation des femmes constitue un levier essentiel de développement. Elle a plaidé pour des actions concrètes, mesurables et durables, afin de traduire les engagements en résultats tangibles.

Revenant sur la situation interne de la LONASE, Seynabou Cissé a salué les avancées enregistrées sous la direction actuelle. Elle a notamment évoqué la revalorisation des subventions accordées à l’Amicale, le renforcement des appuis sociaux, l’augmentation des quotas de pèlerinage à La Mecque, l’introduction de billets pour Rome, ainsi que la régularisation de 86 prestataires et les promotions enregistrées.
Elle a également mis en avant l’amélioration du climat social, qu’elle attribue au dialogue instauré avec les différentes composantes de l’entreprise, en particulier les syndicats, ainsi qu’à la disponibilité des autorités.

En conclusion, la présidente de l’Amicale des femmes a réaffirmé l’engagement de sa structure à accompagner la direction dans la bonne marche de l’entreprise, tout en appelant à une mobilisation continue pour la défense des droits des femmes et la consolidation de l’égalité au sein de la société.
 




Vendredi 17 Avril 2026
Idy Sow



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