Journée internationale des droits des femmes : l’Amicale des femmes de la LONASE magnifie le rôle des femmes en entreprise

La direction générale de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) a servi de cadre, ce 17 avril 2026, à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, à l’initiative de l’Amicale des femmes de l’institution.



À cette occasion, d’anciennes travailleuses de l’entreprise ont été honorées par le Directeur général, en guise de reconnaissance pour leurs services rendus. La cérémonie, placée sous le thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles en entreprise », s’est tenue en présence du Directeur général, le Dr Toussaint Manga, de la présidente de l’Amicale, Seynabou Cissé, ainsi que de travailleurs et partenaires.



Dans son intervention, le Directeur général a salué une initiative qu’il juge pertinente, mettant en avant l’importance de créer des espaces de réflexion sur la place des femmes, notamment en milieu professionnel. Il a également rendu hommage au dynamisme de l’Amicale des femmes, qu’il considère comme l’une des structures les plus actives de l’entreprise.



Mr Toussaint Manga a par ailleurs insisté sur la forte présence féminine au sein de la LONASE. Selon lui, les femmes sont majoritaires aussi bien dans le personnel que dans le réseau des vendeurs, le seul segment restant dominé par les hommes étant celui des parieurs. Une configuration qui, à ses yeux, justifie de qualifier la LONASE d’« entreprise des femmes ».