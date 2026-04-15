Fondation des Premières Dames : la Coalition Diomaye Président dénonce une campagne de désinformation

La Coalition Diomaye Président est montée au créneau ce 15 avril 2026 à Dakar pour dénoncer avec vigueur ce qu’elle qualifie d’attaques « indécentes, malveillantes et politiquement motivées » visant la Fondation Sénégal et Solidarité des Premières Dames. Dans un communiqué officiel, la coalition présidentielle accuse certains acteurs d’orchestrer une campagne de désinformation au détriment de la santé publique et de la dignité des Sénégalais.



Selon le document, ces critiques seraient dénuées de « toute honnêteté intellectuelle » et participeraient d’une volonté manifeste de manipulation de l’opinion. La coalition insiste sur le fait que la fondation n’est ni un instrument de prestige ni un outil de propagande, mais bien une structure engagée dans un combat d’intérêt national : la prévention et la lutte contre le cancer, en particulier les cancers féminins qui continuent de faire des ravages silencieux au Sénégal.



Au cœur de cette mission, le centre de dépistage porté par la fondation est présenté comme un projet structurant. Il incarne, selon la coalition, une réponse « sérieuse, responsable et salvatrice », axée sur l’anticipation, la sensibilisation et la protection des vies humaines.



Dans un ton ferme, la coalition considère que s’opposer à une telle initiative revient à porter atteinte à l’intérêt supérieur des populations. Elle rappelle également le rôle déterminant joué par les Premières Dames dans le soutien à la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), notamment dans un contexte où l’organisation faisait face à une menace d’expulsion. Cet appui aurait permis de renforcer significativement la mobilisation contre le cancer du sein et du col de l’utérus.



La Coalition Diomaye Président réaffirme ainsi son engagement à poursuivre, sans détour ni faiblesse, les actions de la fondation, en mettant en avant des valeurs de rigueur, d’efficacité et d’humanité.



Par ailleurs, le communiqué rappelle une décision importante prise en Conseil des ministres le 4 février 2026, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre le cancer : l’élaboration d’un programme décennal de lutte contre la maladie. Une initiative qui, selon la coalition, témoigne d’un engagement « clair, structuré et durable » de l’État.



En conclusion, la coalition appelle les acteurs publics et politiques à faire preuve de responsabilité, estimant que « la désinformation ne saurait tenir lieu de débat » et que les Sénégalais attendent avant tout des solutions concrètes, loin des « polémiques stériles ».