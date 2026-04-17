Sicap-Mbao : une grand-mère fait tomber son petit-fils braqueur après une nuit de chaos

À Diamaguène/Sicap-Mbao, une affaire de vol en réunion a pris une tournure aussi inattendue que révélatrice. Dans la nuit du 15 au 16 avril, un braquage de téléphone portable s’est soldé par une arrestation… provoquée par la propre grand-mère de l’un des suspects, excédée par le vacarme et la violence dans sa maison.



Selon L'Observateur ,Tout commence aux environs de 21 heures, près du mur du Train express régional (TER), dans le quartier Abdou Ndiaye. Deux individus s’en prennent à une jeune fille. Sous la menace d’une arme blanche, ils lui arrachent son téléphone portable, un iPhone XR, avant de disparaître dans la nuit. Un scénario classique de vol à l’arraché… du moins en apparence.



Une erreur qui coûte cher



Après leur forfait, les deux agresseurs se replient dans un domicile à Diamaguène, pensant y partager tranquillement leur butin. Mais la situation dégénère rapidement. Une violente dispute éclate entre les complices. Cris, insultes, agitation : le calme de la maison vole en éclats.



C’est alors qu’intervient un personnage inattendu dans cette affaire : la grand-mère de l’un des suspects. Paniquée par le tumulte et la tournure des événements, elle prend une décision radicale. Elle alerte la Brigade de recherches (Br), mettant fin, sans le savoir, à la cavale de son propre petit-fils.



Une arrestation en chaîne



Les éléments de la Br interviennent rapidement. À leur arrivée, l’un des suspects réussit à prendre la fuite. Mais le second, petit-fils de la plaignante, est interpellé sur place. En sa possession : l’iPhone XR volé quelques heures plus tôt.



D’abord dans le déni, le suspect est rapidement rattrapé par les faits. Le téléphone sonne. Au bout du fil, la victime du braquage. Une preuve accablante qui fait tomber toute tentative de mensonge. Acculé, il passe aux aveux et livre l’identité de son complice.



Les enquêteurs n’auront pas à chercher longtemps. Le second individu est localisé puis arrêté à son tour, également à Diamaguène.



Une affaire révélatrice



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis de nuit et violences avec menace d’arme blanche.