Paix et sécurité en Afrique : une 10ème édition du Forum tournée vers des réponses concrètes

À l’approche de la 10ème édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité, prévue au Centre international de conférences Abdou Diouf, les attentes montent d’un cran. Après une pause en 2024, cette édition s’inscrit dans la continuité directe des réflexions engagées en 2023, avec une même urgence, faire face aux chocs exogènes qui fragilisent les économies, les institutions et la sécurité des États africains.







Pour El Hadji Babacar Diop, Avocat Général près la cour suprême, la cohérence entre les deux thèmes successifs traduit une volonté claire de dépasser le simple diagnostic pour avancer vers des solutions durables.







Au cœur des débats, une équation délicate, concilier souveraineté nationale et ouverture dans un monde globalisé. Loin d’un repli, la souveraineté africaine doit, selon les intervenants, intégrer les réalités internationales pour permettre au continent de peser davantage dans les grandes instances comme les Nations unies ou le G20.







Les discussions du forum de 2023 ont déjà contribué à faire évoluer certaines positions diplomatiques, preuve que ces échanges, bien qu’informels, peuvent influencer les dynamiques internationales.







Avec 60 pays annoncés, plus de 700 participants inscrits et une quarantaine d’experts mobilisés, cette édition 2026 s’annonce dense et stratégique.

