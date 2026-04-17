Diamaguène : un duo d’agresseurs trahi par une dispute autour d’un téléphone volé

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao Commissariat a mis fin, dans la nuit du 16 avril 2026, aux agissements de deux individus impliqués dans des vols avec violence commis en réunion.





Une agression nocturne à proximité du TER



Les faits remontent au 15 avril 2026, vers 21 heures, lorsqu’une jeune fille a été violemment dépouillée de son téléphone portable près du mur du TER, au quartier Abdou NDIAYE.



Après leur forfait, les deux agresseurs se replient dans un domicile à Diamaguène pour partager le butin.





Une dispute qui fait basculer l’affaire



Une altercation éclate entre les deux complices au sujet du partage du téléphone volé. La scène attire l’attention de la grand-mère de l’un d’eux, qui alerte immédiatement les forces de l’ordre.



À leur arrivée, les éléments de la Brigade de Recherches interpellent un premier suspect en possession de l’appareil. Fait marquant : le téléphone sonne pendant l’intervention, suite à un appel d’une autre victime récemment agressée.





Un complice rapidement rattrapé



Face aux premiers éléments, le suspect passe aux aveux et désigne son complice en fuite. Ce dernier est rapidement localisé et interpellé à son tour par les policiers.





Garde à vue et poursuites



Les deux individus ont été placés en garde à vue pour :

• association de malfaiteurs

• vol en réunion commis la nuit avec violence



Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles autres victimes du duo.