Chine-Afrique : Vers un nouvel âge d'or commercial grâce à la libéralisation des échanges ?

Présent à l'Exposition internationale des produits de consommation de Chine (CICPE), Lebogang Ramokgopa, président d'une société sud-africaine et directeur de l'Association sud-africaine du commerce mondial, a livré à CGTN Français une analyse prospective sur l'évolution du corridor commercial sino-africain.
Sa société sud-africaine, déjà solidement implantée dans les échanges avec la Chine, revient pour la deuxième fois à cette exposition stratégique de Hainan afin de consolider ses positions.
Alors que les politiques protectionnistes mondiales fluctuent, l'initiative chinoise d'ouvrir son marché aux produits africains crée un précédent majeur.
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