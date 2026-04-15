Chine-Afrique : Vers un nouvel âge d'or commercial grâce à la libéralisation des échanges ?

Présent à l'Exposition internationale des produits de consommation de Chine (CICPE), Lebogang Ramokgopa, président d'une société sud-africaine et directeur de l'Association sud-africaine du commerce mondial, a livré à CGTN Français une analyse prospective sur l'évolution du corridor commercial sino-africain.



Sa société sud-africaine, déjà solidement implantée dans les échanges avec la Chine, revient pour la deuxième fois à cette exposition stratégique de Hainan afin de consolider ses positions.

