Secteur minier : « Cette performance ne peut être attribuée exclusivement au nouveau régime » (Abdoulaye Wilane, PS)

Le porte-parole du Parti socialiste, Abdoulaye Wilane, a appelé à la prudence concernant les dividendes gagnées par le Sénégal dans le secteur minier. Alors qu'une information largement relayée ce mercredi fait état de 41,425 milliards de FCFA récoltés par la SOMISEN en 2025 (soit une hausse de +126 %), il estime que cette performance ne peut être attribuée exclusivement au nouveau régime.



Effets des politiques antérieures et facteurs externes

Selon Abdoulaye Wilane, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette augmentation. D'abord, les dividendes de 2025 sont le résultat financier de l'année 2024, une période qui n’a été que partiellement sous la gestion du nouveau gouvernement. Les projets miniers ayant des cycles longs, il est probable que les retombées financières de certains projets lancés sous le régime précédent coïncident avec l’arrivée de la nouvelle équipe.



En outre, la hausse des cours mondiaux des matières premières (or, zircon, etc.) a pu gonfler les bénéfices des sociétés extractives et, par conséquent, les dividendes dus à l’État.



Une nouvelle gouvernance et une critique politique

Le responsable politique socialiste reconnaît toutefois que le régime actuel a pu mieux recouvrer les dividendes grâce à un renforcement des mécanismes de contrôle. Il souligne également la nouvelle doctrine politique du gouvernement, qui se veut plus "souverainiste et plus exigeant" envers les multinationales.



À la lumière de ces raisons, Abdoulaye Wilane conclut : « Penser que cette performance découle uniquement de la gouvernance actuelle relève d’une lecture opportuniste et partisane, digne du régime PASTEF plus prompt à s’approprier les réussites héritées qu’à assumer les failles dont il hérite. »