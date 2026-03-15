Secteur informel et économie des soins : Un projet de décret d’application est en cours… ( Ministère de la famille)

Le travail invisible des femmes au sein des ménages ne permet pas d'avoir une idée précise sur la contribution des femmes à l’économie du pays. C’est l’avis de Djimma Aby Sané, chef de la division des organisations féminines à la direction de l’autonomisation économique de la femme et ministère de la famille, de l’action sociale et des solidarités.



D’après la représentante dudit ministère, beaucoup d’actions sont menées sur ces questions. Elle informe que dans le cadre de l’élaboration de la loi d’orientation sur l’autonomisation économique des femmes, un projet de décret d’application est en cours pour traiter ses questions et essayer de trouver des réponses à ses problématiques. Elle s’exprimait ainsi à l’occasion d’un panel organisé par la FAADEV portant sur le thème : « la justice économique et économie des soins ». Une manière d’aller vers un mécanisme innovant de valorisation du travail des femmes au Sénégal.