Séance d’entraînement à huis clos, Aliou Cissè s’agace et répond sèchement : « Il faut que les gens arrêtent de penser qu’à chaque fois que ça ne va pas, c’est moi ! »

« Il faut que les gens arrêtent de penser qu’à chaque fois que ça ne va pas, c’est moi ! » Aliou Cissè en a marre d’être systématiquement accusé ou pointé du doigt pour ce qui est de la programmation des séances d’entraînement des Lions. Après plusieurs jours de regroupement à huis clos à Diamniadio au cours de cette fenêtre internationale FIFA, la question lui a été posée ce lundi en conférence de presse d’avant match contre le Brésil. Un peu agacé il répond : « Je le dis et je le répète, je n’ai aucun problème avec la presse ! J’étais footballeur international, ça fait 7-8 ans que je suis entraîneur de la sélection et je n’ai jamais eu de problème avec la presse… Si cela ne dépendait que de moi on ouvrirait la tanière H24. Mais par moment il faut aussi nous laisser travailler » a-t-il fait savoir.