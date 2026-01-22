Scène surréaliste après la finale Sénégal - Maroc : Le corps arbitral remercie Sadio Mané comme un sauveur





Un aveu d’impuissance flagrant ?







Pour les observateurs de cette scène, le constat est clair : nous assistons à un aveu d’impuissance totale du corps arbitral. « C’est hallucinant », résume l’un des commentateurs qui a analysé ces images. Certains réagissant à cette séquence, ne mâchent pas leurs mots : « J’ai vu un corps arbitral ébahi devant Sadio Mané, comme si c’était un Messie. » Selon lui, l’explication est limpide : Mané a littéralement sauvé la mise aux arbitres qui s’étaient engagés « dans une sacrée galère avec le contenu du match et comment ils ont mené les débats. »







La gravité de la situation apparaît dans toute son ampleur lorsqu’on comprend le contexte. Face à une tension extrême, Sadio Mané a réussi à calmer ses coéquipiers et à faire en sorte que la rencontre puisse se poursuivre. « Il a réussi à faire revenir ses partenaires », un des commentateurs qui estime que les images parlent d’elles-mêmes : on y voit dans les yeux des arbitres « presque de l’affection », « de l’admiration ». Leur message tacite résonne : « Merci Sadio, en fait tu nous as sauvés d’une panade pas possible. »







Cette séquence restera comme l’un des moments les plus embarrassants de cette CAN 2025, un symbole d’un système arbitral en difficulté, sauvé in extremis par le fair-play et l’autorité morale d’un joueur.

