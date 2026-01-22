Scène surréaliste après la finale Sénégal - Maroc : Le corps arbitral remercie Sadio Mané comme un sauveur


Scène surréaliste après la finale Sénégal - Maroc : Le corps arbitral remercie Sadio Mané comme un sauveur

 

Ce sont des images inédites qui montrent des officiels du corps arbitral de la finale de la coupe d’Afrique des nations remerciant chaleureusement Sadio Mané, symbole d’un malaise profond. La séquence est aussi troublante qu'édifiante. Grâce à la lecture labiale et à l’écoute attentive des échanges captés lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, une scène inhabituelle a été mise au jour. On y voit le quatrième arbitre sud-africain de la rencontre, accompagné de Jean-Jacques Ndala et de l’arbitre VAR, dans un dialogue aussi surprenant qu’embarrassant avec Sadio Mané. Dans un mélange de français et d’anglais, les arbitres vont jusqu’à remercier la star sénégalaise avec une déférence qui interroge.

 

 

Un aveu d’impuissance flagrant ? 

 

Pour les observateurs de cette scène, le constat est clair : nous assistons à un aveu d’impuissance totale du corps arbitral. « C’est hallucinant », résume l’un des commentateurs qui a analysé ces images. Certains réagissant à cette séquence, ne mâchent pas leurs mots : « J’ai vu un corps arbitral ébahi devant Sadio Mané, comme si c’était un Messie. » Selon lui, l’explication est limpide : Mané a littéralement sauvé la mise aux arbitres qui s’étaient engagés « dans une sacrée galère avec le contenu du match et comment ils ont mené les débats. »

 

La gravité de la situation apparaît dans toute son ampleur lorsqu’on comprend le contexte. Face à une tension extrême, Sadio Mané a réussi à calmer ses coéquipiers et à faire en sorte que la rencontre puisse se poursuivre. « Il a réussi à faire revenir ses partenaires », un des commentateurs qui estime que les images parlent d’elles-mêmes : on y voit dans les yeux des arbitres « presque de l’affection », « de l’admiration ». Leur message tacite résonne : « Merci Sadio, en fait tu nous as sauvés d’une panade pas possible. »

 

Cette séquence restera comme l’un des moments les plus embarrassants de cette CAN 2025, un symbole d’un système arbitral en difficulté, sauvé in extremis par le fair-play et l’autorité morale d’un joueur.



Jeudi 22 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Lutte : Malick Ngom passe le relais ce jeudi à Bira Sène pour conduire la nouvelle Fédération

Lutte : Malick Ngom passe le relais ce jeudi à Bira Sène pour conduire la nouvelle Fédération - 22/01/2026

Finale de la CAN 2025 : quand l’impartialité devient un impératif politique mondial

Finale de la CAN 2025 : quand l’impartialité devient un impératif politique mondial - 21/01/2026

L'Élodie de Pape Thiaw : Un symbole de dignité sénégalaise

L'Élodie de Pape Thiaw : Un symbole de dignité sénégalaise - 21/01/2026

CAN 2025-ALGÉRIE / Scènes de jubilation après la victoire du Sénégal face au Maroc en finale

CAN 2025-ALGÉRIE / Scènes de jubilation après la victoire du Sénégal face au Maroc en finale - 19/01/2026

[ Contribution] Sur le socle de la durabilité , cap vers les Amériques (Cheikh Tidiane FALL)

[ Contribution] Sur le socle de la durabilité , cap vers les Amériques (Cheikh Tidiane FALL) - 19/01/2026

CAN 2025 – Sadio Mané élu meilleur joueur du tournoi

CAN 2025 – Sadio Mané élu meilleur joueur du tournoi - 18/01/2026

CAN 2025 – Finale Maroc / Sénégal : le onze de départ des Lions dévoilé, Antoine Mendy remplace Krepin Diatta

CAN 2025 – Finale Maroc / Sénégal : le onze de départ des Lions dévoilé, Antoine Mendy remplace Krepin Diatta - 18/01/2026

CAN 2025 : « Intelligence, patience et sang-froid, la recette du Sénégal », propose Fara Samb, Entraîneur - Formateur en Allemagne

CAN 2025 : « Intelligence, patience et sang-froid, la recette du Sénégal », propose Fara Samb, Entraîneur - Formateur en Allemagne - 17/01/2026

Avant le choc Maroc–Sénégal : Walid Regragui salue la force des Lions et magnifie les liens fraternels entre deux géants du football africain

Avant le choc Maroc–Sénégal : Walid Regragui salue la force des Lions et magnifie les liens fraternels entre deux géants du football africain - 17/01/2026

CAN 2025 – Pape Thiaw n’est pas content : « Mes joueurs étaient en danger, hier »

CAN 2025 – Pape Thiaw n’est pas content : « Mes joueurs étaient en danger, hier » - 17/01/2026

[ Contribution] Un vrai scandale dans la gestion de la billetterie Can Maroc 2025: Fédéraux le temps du mutisme est révolu!

[ Contribution] Un vrai scandale dans la gestion de la billetterie Can Maroc 2025: Fédéraux le temps du mutisme est révolu! - 16/01/2026

CAN 2025 : les Lions en route pour Rabat, le compte à rebours de la finale est lancé

CAN 2025 : les Lions en route pour Rabat, le compte à rebours de la finale est lancé - 16/01/2026

CAN2025 : Au bout du suspense, le Maroc élimine le Nigéria aux tirs aux buts et rejoint le Sénégal en finale

CAN2025 : Au bout du suspense, le Maroc élimine le Nigéria aux tirs aux buts et rejoint le Sénégal en finale - 15/01/2026

CAN 2025 – Demi-finale / Le Sénégal dompte l’Égypte et file en finale grâce à Sadio Mané

CAN 2025 – Demi-finale / Le Sénégal dompte l’Égypte et file en finale grâce à Sadio Mané - 14/01/2026

CAN 2025 : Le Sénégal au mental bat l’Égypte et se qualifie pour la finale

CAN 2025 : Le Sénégal au mental bat l’Égypte et se qualifie pour la finale - 14/01/2026

CAN-2025: le Sénégal qualifié pour la finale aux dépens de l'Egypte

CAN-2025: le Sénégal qualifié pour la finale aux dépens de l'Egypte - 14/01/2026

1/2 Finale-CAN 2025 : le Sénégal dévoile son onze de départ face à l’Égypte

1/2 Finale-CAN 2025 : le Sénégal dévoile son onze de départ face à l’Égypte - 14/01/2026

CAN 2025 : La CAF ouvre des enquêtes disciplinaires après les incidents des quarts de finale

CAN 2025 : La CAF ouvre des enquêtes disciplinaires après les incidents des quarts de finale - 12/01/2026

Real Madrid : Xabi Alonso limogé, Àlvaro Arbeloa prend les commandes

Real Madrid : Xabi Alonso limogé, Àlvaro Arbeloa prend les commandes - 12/01/2026

Tournoi du Panda à Dakar : le badminton ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération et d’ambitions sportives

Tournoi du Panda à Dakar : le badminton ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération et d’ambitions sportives - 12/01/2026

Deux jours de badminton entre matchs disputés, ambiance festive et forte mobilisation des joueurs

Deux jours de badminton entre matchs disputés, ambiance festive et forte mobilisation des joueurs - 12/01/2026

CAN2025: L’Égypte brise encore les rêves Ivoiriens et retrouve le Sénégal en demi-finales

CAN2025: L’Égypte brise encore les rêves Ivoiriens et retrouve le Sénégal en demi-finales - 10/01/2026

CAN-2025: le Nigéria domine l'Algérie 2-0 et affrontera le Maroc en demi-finale

CAN-2025: le Nigéria domine l'Algérie 2-0 et affrontera le Maroc en demi-finale - 10/01/2026

Victoire du Sénégal face au Mali : Le président Diomaye adresse ses félicitations aux Lions

Victoire du Sénégal face au Mali : Le président Diomaye adresse ses félicitations aux Lions - 09/01/2026

CAN-2025: le Sénégal est encore en demies, le Mali a encore fini à dix

CAN-2025: le Sénégal est encore en demies, le Mali a encore fini à dix - 09/01/2026

Le choix des arbitres pour les quarts de finale de la CAN : Une décision incompréhensible qui émet des doutes sur l’équilibre et la neutralité de la compétition

Le choix des arbitres pour les quarts de finale de la CAN : Une décision incompréhensible qui émet des doutes sur l’équilibre et la neutralité de la compétition - 08/01/2026

CAN-2025: la Côte d'Ivoire tenante du titre complète un tableau de rêve pour les quarts

CAN-2025: la Côte d'Ivoire tenante du titre complète un tableau de rêve pour les quarts - 06/01/2026

Foot: La fédération tunisienne licencie l'équipe technique après l'élimination de la CAN

Foot: La fédération tunisienne licencie l'équipe technique après l'élimination de la CAN - 04/01/2026

CAN-2025: vainqueur de l'Afrique du Sud 2-1 en 8e, le Cameroun défiera le Maroc en quarts

CAN-2025: vainqueur de l'Afrique du Sud 2-1 en 8e, le Cameroun défiera le Maroc en quarts - 04/01/2026

CAN-2025: le Maroc, pays hôte, se qualifie pour les quarts

CAN-2025: le Maroc, pays hôte, se qualifie pour les quarts - 04/01/2026

RSS Syndication