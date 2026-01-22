Scène surréaliste après la finale Sénégal - Maroc : Le corps arbitral remercie Sadio Mané comme un sauveur

Ce sont des images inédites qui montrent des officiels du corps arbitral de la finale de la coupe d’Afrique des nations remerciant chaleureusement Sadio Mané, symbole d’un malaise profond. La séquence est aussi troublante qu'édifiante. Grâce à la lecture labiale et à l’écoute attentive des échanges captés lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, une scène inhabituelle a été mise au jour. On y voit le quatrième arbitre sud-africain de la rencontre, accompagné de Jean-Jacques Ndala et de l’arbitre VAR, dans un dialogue aussi surprenant qu’embarrassant avec Sadio Mané. Dans un mélange de français et d’anglais, les arbitres vont jusqu’à remercier la star sénégalaise avec une déférence qui interroge.
Un aveu d’impuissance flagrant ?
Pour les observateurs de cette scène, le constat est clair : nous assistons à un aveu d’impuissance totale du corps arbitral. « C’est hallucinant », résume l’un des commentateurs qui a analysé ces images. Certains réagissant à cette séquence, ne mâchent pas leurs mots : « J’ai vu un corps arbitral ébahi devant Sadio Mané, comme si c’était un Messie. » Selon lui, l’explication est limpide : Mané a littéralement sauvé la mise aux arbitres qui s’étaient engagés « dans une sacrée galère avec le contenu du match et comment ils ont mené les débats. »
La gravité de la situation apparaît dans toute son ampleur lorsqu’on comprend le contexte. Face à une tension extrême, Sadio Mané a réussi à calmer ses coéquipiers et à faire en sorte que la rencontre puisse se poursuivre. « Il a réussi à faire revenir ses partenaires », un des commentateurs qui estime que les images parlent d’elles-mêmes : on y voit dans les yeux des arbitres « presque de l’affection », « de l’admiration ». Leur message tacite résonne : « Merci Sadio, en fait tu nous as sauvés d’une panade pas possible. »
Cette séquence restera comme l’un des moments les plus embarrassants de cette CAN 2025, un symbole d’un système arbitral en difficulté, sauvé in extremis par le fair-play et l’autorité morale d’un joueur.
