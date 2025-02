Saré Wallon (Tanakanto) : Un garçon de 12 ans meurt dans une carrière de sable

C’est la tristesse et la consternation au village de Saré Wallon, dans la commune de Tanakanto, département de Kolda. En effet, un garçon de 12 ans a perdu la vie ce samedi 1er février 2025 dans la carrière de sable du village. Il s’agit de A. Diallo, un élève en classe de CM2, selon nos sources. Parti chercher du sable, il a été enseveli par un éboulement qui l’a asphyxié.



Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour tenter de le sauver et procéder aux constatations d’usage. Malheureusement, le garçon avait déjà rendu l’âme depuis un certain temps. Son corps sans vie a été transporté à l’hôpital régional.