Santé : Une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ébola signalée en Rdc (Oms).

Le Continent noir déjà éprouvé par le coronavirus, fait face à une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ébola. Et les dernières informations rendues publiques font état d’au moins deux décès et de 200 personnes contacts, a annoncé le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) pour l’Afrique, ce jeudi 11 février 2021. Et ce, au cours d’une conférence virtuelle à laquelle Dakaractu a pris part.



La République démocratique du Congo (Rdc) a signalé une nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola dans une ville de la province du Nord Kivu, plus exactement à Butembo. Jusqu'à présent, deux personnes ont contacté la maladie et toutes deux sont malheureusement décédées’’, a signalé Dr Moeti. Cette dernière a aussi indiqué que ‘’deux cents contacts sont en cours de recherche’’. Et que l’Oms entend ‘’travailler avec le gouvernement Congolais pour surmonter cette épidémie’’, comme ce fut le cas dans le passé avec ses partenaires.