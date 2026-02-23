Digitalisation des paiements publics : Sonatel affiche ses ambitions de partenaire stratégique de l’État

Le Directeur général de Sonatel, Brelotte Bâ, a pris la parole ce vendredi 20 février lors du Séminaire Institutionnel sur la Digitalisation des Paiements de l’État, présidé par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Face à de nombreux hauts fonctionnaires et décideurs réunis pour l’occasion, il a exposé la vision et les engagements du groupe Sonatel-Orange dans l’accompagnement de la transformation numérique des finances publiques sénégalaises.







C’est sous la présidence du ministre Cheikh Diba que s’est ouvert ce séminaire stratégique, dont le thème dépasse, selon Brelotte Bâ, la simple technicité. Il engage la performance de l’État, la crédibilité des institutions et la solidité de la gouvernance. « Un service public moderne commence par des modes de transactions simples, rapides et sûrs », a déclaré le directeur général, soulignant que la digitalisation des flux financiers permettrait de sécuriser les encaissements, d’améliorer la traçabilité des dépenses et de renforcer le pilotage budgétaire autant de leviers concrets pour mobiliser davantage de ressources et instaurer une transparence accrue entre l’État, les citoyens et les partenaires institutionnels.







Loin de se présenter comme un simple fournisseur de solutions, Brelotte Bâ a positionné Sonatel comme un acteur engagé dans la durée aux côtés de l’administration. Il a détaillé une offre couvrant l’ensemble de la chaîne numérique : connectivité haut débit fixe, mobile, 5G et satellite, solutions de paiement digital Orange Money, et hébergement des données dans les data centers du groupe sur le territoire national. À cela s’ajoute une expertise en cybersécurité que le groupe entend pleinement mobiliser, dans un contexte où le Sénégal s’apprête à accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse.







S’adressant directement au ministre en clôture de son intervention, le directeur général a confirmé la disponibilité de Sonatel à accompagner avec « rigueur, loyauté et détermination » la modernisation des transactions financières du ministère des Finances et du Budget, avec pour ambition de contribuer à bâtir un État « moderne, performant, inclusif et souverain ».

