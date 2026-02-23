AB Corporation : Après 10 ans de structuration, Adama Bèye lance la conquête de l'Afrique de l'Ouest

Dix ans après sa création, AB Corporation s’offre un bilan et annonce ses ambitions.Le jeune entrepreneur sénégalais, Adama Bèye, a célébré l’anniversaire de son groupe de communication, aujourd’hui organisé autour de quatre filiales. Il s’agit de Publicix Africa, de l’agence de communication 360°, de Publicix Green, spécialisée dans la communication éco-responsable et la RSE, de Publicix Signature, dédiée au branding, à l’événementiel et au décor urbain et Waw Africa TV, chaîne de production audiovisuelle à vocation panafricaine.







Après une première percée sur le marché ivoirien, le groupe affiche désormais l’ambition de s’implanter dans six capitales de la sous-région ouest-africaine. Une expansion progressive qui marque, selon son fondateur, un tournant dans l’histoire de l’entreprise. « Les dix premières années ont été celles de la structuration mais les dix prochaines seront celles de l’expansion africaine », a déclaré Adama Bèye qui considère que AB Corporation entre dans une nouvelle phase, celle du passage d’une entreprise nationale à un groupe à vocation continentale.

