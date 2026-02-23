Premiers jours du Ramadan au Sénégal : la foi des fidèles face à la chaleur et aux réalités sociales

Après trois à quatre jours de jeûne, les fidèles musulmans sont déjà pleinement plongés dans l’intensité spirituelle du mois béni de Ramadan. Ce mois sacré, marqué par la foi, la patience et le partage, occupe une place centrale dans le cœur des croyants. Interrogés dans ce cadre, Ndiaga Ndiaye, Aliou Diouf et Mamour Gaye témoignent de leur attachement profond à cette période religieuse majeure. « C’est un mois très saint, nous en connaissons la valeur et nous espérons que Dieu exaucera nos vœux et pardonnera nos péchés », confient-ils avec conviction.
Si la forte chaleur rend le jeûne plus éprouvant pour certains, les fidèles interrogés estiment que ces difficultés font partie de l’épreuve spirituelle. Ndiaga Ndiaye, doyen du groupe, relativise, car selon lui, le climat ne saurait être un obstacle pour ceux qui ont l’habitude de jeûner depuis de nombreuses années. La foi et l’endurance priment sur l’inconfort, rappellent-ils, dans un esprit de résilience largement partagé.
Abordant la question de la situation économique difficile que traverse une partie de la population sénégalaise, les trois fidèles se veulent rassurants. Pour eux, le Ramadan est justement un mois où la solidarité s’exprime davantage. Dans les quartiers et les rues, les distributions de « ndogou », les dons et les gestes de générosité se multiplient, atténuant les difficultés du quotidien pour de nombreuses familles.
En conclusion, leurs messages convergent vers un même appel, inviter les Sénégalais à davantage de cohésion sociale, à vivre dans la paix, la solidarité et l’harmonie. Ils exhortent également les fidèles à intensifier les prières afin que Dieu accepte leur jeûne et accorde Sa miséricorde à l’ensemble de la communauté.
