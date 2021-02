Santé : Retour du virus Ebola en Guinée Conakry ?

La fièvre hémorragique à virus Ebola est-elle en train d'opérer son retour en Guinée, cinq ans après la déclaration de la fin de l'épidémie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest ? La question vaut son pesant d'or après la découverte en Guinée Forestière, précisément à N'zérékoré, de deux malades dont les tests se sont révélés positifs à Ebola. Ils présentaient des symptômes de diarrhée et de vomissement.



Mais les autorités guinéennes, par la voix du ministre de la Santé, le Dr Rémy Lamah, ne veulent pas se précipiter et préfèrent une confirmation de ces tests par un laboratoire à Conakry pour confirmer ou infirmer le retour de la maladie qui a fait entre 2013 et 2014, 2.536 victimes sur 3.804 cas.



Frontalier de la Guinée, le Sénégal avait enregistré un cas qu'il a pris en charge avant de le rapatrier. Il va sans dire qu'à l'annonce de cette nouvelle inquiétante, les dispositions nécessaires seront prises pour éviter une possible contagion.