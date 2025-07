Santé / Médina Yoro Foulah : Une première césarienne réussie à l’Hôpital Militaire de Campagne

Déployé depuis le 4 juillet 2025 à Médina Yoro Foulah, l’Hôpital Militaire de Campagne des Armées continue d’apporter des soins essentiels aux populations rurales. Ce dispositif exceptionnel a récemment franchi une étape importante avec la première césarienne réalisée avec succès par l’équipe du médecin capitaine Ndéye Seynabou Diop.



Selon la note de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa), « depuis le début de l’opération, plus de 1 900 consultations et prestations médicales ont été réalisées, toutes spécialités confondues : médecine générale, pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie, odontologie, entre autres. »



L’Hôpital Militaire de Campagne s’inscrit dans la stratégie d’appui médico-civil des armées sénégalaises, visant à réduire les inégalités d’accès aux soins dans les zones enclavées. Outre les soins, l'équipe médicale mène aussi des actions de sensibilisation à la santé communautaire et à la prévention.