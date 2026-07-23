Samsung dévoile sa nouvelle gamme Galaxy Z : Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8

Samsung Electronics a officialisé le lancement mondial de sa nouvelle génération de smartphones pliables, composée de trois modèles distincts : le Galaxy Z Fold8, le Galaxy Z Fold8 Ultra et le Galaxy Z Flip8. Cette nouvelle série intègre une version enrichie de Galaxy AI, optimisée pour chaque format afin d'offrir une expérience plus productive, plus immersive et davantage axée sur l'expression de soi.



1. Galaxy Z Fold8 : une immersion repensée au quotidien



Le Galaxy Z Fold8 est le smartphone Galaxy Z Fold le plus léger jamais conçu par Samsung, avec seulement 201 g. Il adopte un écran externe au format 10:16 pour les interactions rapides et un écran principal 4:3 offrant une immersion optimale pour la lecture, les vidéos et les jeux. Il est doté d'une batterie de 4 800 mAh, de la technologie Flex Titanium, qui réduit la visibilité du pli, ainsi que d'une double caméra de 50 MP intégrant les fonctionnalités Dual Recording et My FanCam.



2. Galaxy Z Fold8 Ultra : la productivité sans compromis



Le Galaxy Z Fold8 Ultra transpose les standards de la gamme Ultra dans un design pliable. Avec un grand écran principal de 8 pouces, seulement 4,1 mm d'épaisseur une fois déplié et un poids de 215 g, il est conçu pour les usages les plus exigeants. Il embarque le Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 45 W, un système de refroidissement optimisé ainsi qu'une caméra principale de 200 MP, une caméra ultra grand-angle de 50 MP, une Nightography améliorée et l'enregistrement vidéo 8K avec le codec APV.



3. Galaxy Z Flip8 : le format compact optimisé par l'IA



Avec seulement 180 g et 6,1 mm d'épaisseur, le Galaxy Z Flip8 transforme sa FlexWindow en une interface intelligente optimisée par Galaxy AI. L'écran externe donne un accès rapide à Now Brief et aux automatisations proposées par Gemini Intelligence. Sa caméra de 50 MP avec ProVisual Engine, la FlexCam, le mode Super Steady et FlipShot enrichissent l'expérience photo et la création de contenus.



Écosystème, sécurité et disponibilité



Toute la gamme fonctionne sous One UI 9.0 et bénéficie des protections de Samsung Knox, notamment Personal Data Engine, Knox Vault et le tableau de bord AI Assistant Activity. La migration depuis iOS est simplifiée grâce à Smart Switch et à la compatibilité Quick Share avec AirDrop. Les précommandes sont ouvertes à partir du 7 Aout, avec des couleurs standards (Noir graphite et Crème).