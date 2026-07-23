Saint Louis / Vallée du Fleuve : L’État lance un vaste programme d’eau potable à Dagana, Podor et Matam


Saint Louis / Vallée du Fleuve : L’État lance un vaste programme d’eau potable à Dagana, Podor et Matam
Le gouvernement accélère sa politique d’accès universel à l’eau. Après Richard Toll en 2025, le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a lancé cette semaine une nouvelle phase de travaux à Dagana, Podor et Matam.

Baptisée « Eau Potable dans le Nord en Juillet », la tournée ministérielle a été conduite par le Dr Cheikh Tidiane Dièye, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, les jeudi 23 et vendredi 24 juillet 2026. L’initiative est portée conjointement par le Ministère, la SONES et les collectivités territoriales.
 
Inscrit dans la vision Sénégal 2050, ce programme structurant vise à répondre à un double défi : augmenter le taux de desserte actuel et anticiper les besoins en eau des 20 prochaines années dans les villes fluviales, confrontées à une forte croissance démographique.

 
À Dagana, le ministre a lancé la construction d’une nouvelle station de traitement de 4 000 m³/jour, la réhabilitation de la station existante et l’édification d’un château d’eau de 2 000 m³ afin de renforcer le réseau de distribution.

Étape suivante à Podor : une nouvelle station de traitement de 5000 m³/jour, un château d’eau de 2 000 m³ et la réhabilitation de la station de Khar Yalla sont prévus.

À Matam, les travaux porteront sur la construction d’un château d’eau de 2 000 m³ à Gourel Serigne, d’un forage équipé, et la réhabilitation de la station de traitement existante.
 

 
Pour le Ministère, l’enjeu dépasse la simple construction d’ouvrages. Il s’agit de garantir un service public de l’eau “fiable, équitable et durable” pour les populations du nord.

La SONES, maître d’ouvrage délégué, assurera la mise en œuvre technique. Ces investissements devraient permettre de réduire considérablement les coupures et les pertes sur le réseau dans les trois localités.

Avec ce projet, l’État réaffirme sa volonté de lever la contrainte de l’eau dans la vallée du fleuve Sénégal, une zone stratégique pour l’agriculture, l’élevage et le développement humain.





Jeudi 23 Juillet 2026
Cheikh Ba (Saint-Louis)



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