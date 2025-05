Saly – Trafic de chanvre : Mamadou A. Gadiaga arrêté avec 5 kg de drogue en provenance de Gambie

Un important coup de filet a été réussi par le commissariat urbain de Saly, à la suite d’un renseignement anonyme concernant un trafic de chanvre indien. Mamadou A. Gadiaga, suspect principal, a été piégé par les enquêteurs grâce à une opération discrète et méthodique.



La filature a démarré à Saly, où les policiers, se faisant passer pour des clients, ont contacté le suspect pour l’achat d’un kilogramme de chanvre. Gadiaga a mordu à l’hameçon et s’est présenté au rendez-vous fixé, avec la marchandise en main. Pris en flagrant délit, il a été immédiatement interpellé par les forces de l’ordre.



Sous pression, il a collaboré avec les enquêteurs et les a conduits à Mbour, plus précisément au quartier Darou Salam, où il réside. Une perquisition a alors été effectuée dans sa chambre. Résultat : quatre autres kilogrammes de chanvre indien ont été découverts, soigneusement dissimulés.



L’enquête révèle que la marchandise provient de Gambie, pays réputé pour être un point de passage du trafic de stupéfiants vers le Sénégal. Au total, cinq kilogrammes de chanvre ont été saisis.



Mamadou A. Gadiaga est actuellement en garde à vue à Saly. Il sera présenté au parquet pour détention, trafic et importation illicite de drogue. L’enquête se poursuit pour identifier ses complices et démanteler le réseau auquel il appartient...