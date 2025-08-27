Saly Portudal : l’arnaque foncière qui vire au drame judiciaire — A. Diallo s’évanouit à l’annonce de sa condamnation

De l’amitié à la trahison

Le tribunal recadre sévèrement la prévenue

Un verdict qui provoque un choc

Le Tribunal de grande instance de Mbour a tranché hier dans une affaire d’escroquerie foncière qui a déchiré une amitié vieille de plusieurs années. A. Diallo, accusée d’avoir soutiré à sa parente et amie proche, Mame P.T. Diop, la somme de 1,25 million de FCfa dans le cadre d’une supposée vente de terrain à Saly Portudal, a été reconnue coupable et condamnée à trois mois de prison avec sursis. Mais au moment de l’énoncé du verdict, la prévenue s’est effondrée, victime d’un malaise qui a glacé la salle d’audience.Tout avait commencé par une transaction apparemment banale : la vente d’une parcelle pour 4,5 millions de FCfa. Convaincue par la bonne foi de son amie, Mame P.T. Diop verse d’abord 300 000 FCfa, avant d’être sollicitée à plusieurs reprises par A. Diallo qui prétexte tantôt des besoins urgents, tantôt une situation de détention. Au total, 1,25 million de FCfa change de mains.Mais rapidement, le doute s’installe. Ni documents administratifs, ni terrain à visiter. Après des vérifications auprès de la mairie de Saly Portudal, Mame P.T. Diop découvre que le nom de son amie n’apparaît dans aucun registre foncier. Une douche froide qui la pousse à déposer plainte.À la barre, A. Diallo tente de se défendre : selon elle, le terrain existerait mais serait simplement « litigieux ». Un argument balayé par la partie civile qui rappelle que la prévenue ne détient aucun droit sur la parcelle en question. L’avocate de Mame P.T. Diop réclame le remboursement intégral des sommes versées, ainsi que 15 millions de FCfa à titre de dommages et intérêts.Le Procureur, lui, a demandé l’application stricte de la loi, estimant que la manœuvre frauduleuse ne faisait aucun doute.

Au terme des débats, le tribunal a condamné A. Diallo à 3 mois de prison assortis du sursis et au paiement de 1,5 million de FCfa en guise de dommages et intérêts. Mais la décision a eu un effet immédiat sur la prévenue : à peine le verdict prononcé, A. Diallo s’est évanouie à la barre, créant un moment de panique dans la salle d’audience.

