Saly : L'enseignement supérieur diagnostiqué par les acteurs...

Un atelier de réflexion sur les nouvelles orientations de la formation continue des enseignants a été organisé par la FASTEF (ex École normale supérieure ).



Une rencontre qui a regroupé le monde de l'éducation avec la participation des syndicats d'enseignants, sous la Direction de la Formation et de la Communication du Ministère de l'éducation et des professeurs de l'Ucad.



Une occasion saisie par les différents acteurs pour aborder les grandes questions qui concernent l'éducation nationale...