Saint-Louis : venue réclamer ses 100 CFA à son voisin, la fillette de 11 ans a été violée et engrossée par un homme plus âgé

Ne pas payer ses dettes est une chose, mais abuser et engrosser une fille de 11 ans, en est une autre.

En effet, le dénommé L.D ne s’est pas privé d’imposer sa loi sur une fillette de 11 ans qui voulait seulement récupérer ses 100 CFA. Les faits se sont déroulés au village de Bissette dans la région de Saint-Louis, révèle le journal Observateur dans ses pages intérieures.



Cette affaire de mœurs a secoué le petit village de Bissette dont le mis en cause un jeune homme dénommé L.D et T.F une fillette de 11 ans, la malheureuse victime. Les faits se sont déroulés au mois d’avril dernier si l’on se réfère à des sources proches du dossier. Venu suppléer sa mère D.C gérante d’un kiosque à pain, la jeune fille de 11 ans rencontra pour la toute première fois le jeune homme dénommé L.D qui voulait du pain. Le jeune violeur s’est pointé au kiosque avec 200 CFA pour acheter un morceau de pain de 100 CFA. Ne disposant pas de petite monnaie, la fillette lui dit de patienter le temps qu’elle trouve la monnaie. Pressé, le jeune homme, propose à la jeune fille de lui remettre les 200 CFA pour qu’il achète à la boutique du lait à 100 CFA, comme ça il lui ramènera ses 100 CFA. T.F accepte dans l’espoir que ce dernier tienne parole. Se rendant compte que L.D n’est pas revenu, la fille se rend chez le jeune pour réclamer son dû, car sa mère lui avait ordonné de « n’accorder aucun crédit ».



À son arrivée chez le jeune, la jeune fille s’introduit dans la chambre du jeune homme qui a aussitôt verrouillé la porte avant de se jeter de force sur sa victime et d'assouvir son désir. Après avoir accompli sa sale besogne, sur la fille de 11 ans, L.D commence à menacer sa jeune victime : « si tu me dénonces, je te tue. Et si jamais tu tombes enceinte, il faudra accuser quelqu’un d’autre », rapporte le journal Observateur.



C’est à ce moment-là que les ennuis ont commencé. La jeune fille commence à perdre de l’appétit et voit son corps se développer après quelques semaines seulement. Mais c’est compter sur la vigilance de sa mère qui commence à poser des questions à la jeune fille de 11 ans qui refuse de dénoncer son bourreau. Acculée par ses parents, la fillette craque et raconte tout.

Le jeune homme s’enfuit hors du village après avoir eu écho de la grossesse de la fillette. Quelque temps après, L.D refait surface dans le village croyant se tirer d'affaire.



Cependant, la gendarmerie de Diama fait une descente et arrête L.D après une dénonciation anonyme. Les deux familles se retrouvent autour d’une table pour un règlement à l’amiable, informe la gendarmerie. La médiation n'a finalement pas abouti, car le mis en cause a été déféré vendredi dernier au parquet de Saint-Louis pour viol, suivi de grossesse, pédophilie et détournement de mineure, informe le journal « Observateur ».